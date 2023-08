Iran: des Américains détenus transférés en résidence surveillée

Le jeudi 10 août 2023, quatre Américains incarcérés en Iran ont été transférés de la prison d’Evin à une résidence surveillée. Une nouvelle que la Maison-Blanche considère comme « encourageante » et qui alimente les espoirs d’un accord pour leur libération.

En effet, la famille d’un des quatre Américains détenus en Iran a révélé qu’ils ont été transférés dans une résidence surveillée, alimentant les espoirs d’un accord qui leur permettrait de quitter le pays. Aussi, les avancées dans la libération de ces détenus, dont l’un est détenu depuis près de huit ans, sont le résultat de tractations discrètes et intenses entre Washington et Téhéran, impliquant notamment le déblocage de fonds iraniens gelés en Corée du Sud.

Un avocat de la famille de Siamak Namazi a déclaré qu’Emad Sharqi, Morad Tahbaz et Siamak Namazi, tous trois Irano-Américains, ainsi qu’un quatrième prisonnier dont le nom n’a pas été dévoilé, ont été libérés de la prison d’Evin pour trouver une résidence à Téhéran. De plus, une autre source a rapporté qu’il y a quelques semaines, un cinquième des Américains avait déjà rejoint une résidence surveillée.

« Nous sommes reconnaissants que Siamak et les autres Américains en Iran soient sortis de la prison d’Evin et qu’ils soient assignés à résidence », a déclaré Babak Namazi, frère de Siamak. « Bien que cela représente une évolution positive, nous ne cesserons pas nos efforts tant que Siamak et les autres ne seront pas de retour à la maison », a déclaré l’avocat dans un communiqué.

Jared Genser, un avocat de la famille Namazi, s’est également félicité pour l’annonce, mais a souligné que les Américains n’étaient pas encore libérés. « Si j’espère bien que cela constituera la première étape vers leur libération définitive, c’est tout au plus le début de la fin, et rien d’autre ».