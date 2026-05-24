Investiture de Romuald Wadagni : Boni Yayi présent au Palais des Congrès

L’ancien président béninois Thomas Boni Yayi a effectué son arrivée ce dimanche 24 mai 2026 au Palais des Congrès de Cotonou dans le cadre de la cérémonie d’investiture du président élu Romuald Wadagni.

Les invités continuent d’affluer au Palais des Congrès de Cotonou à l’occasion de la cérémonie d’investiture du président élu Romuald Wadagni. Parmi les personnalités présentes ce dimanche 24 mai 2026 figure l’ancien président béninois Thomas Boni Yayi.

Sa présence marque un moment symbolique de cette cérémonie républicaine qui réunit plusieurs acteurs de la vie politique nationale autour de l’entrée en fonction du nouveau chef de l’État béninois. L’ancien président Nicéphore Soglo est également présent au Palais des Congrès pour assister à cette cérémonie officielle.

D’autres responsables politiques ont aussi effectué le déplacement. À 10h02, plusieurs responsables du parti d’opposition Les Démocrates ont fait leur arrivée sur les lieux.

Parmi eux figurent le président du parti, Nourénou Atchadé, l’ancien député et vice-président du Littoral du parti, Gafari Adéchokan, ainsi que le secrétaire administratif du parti, Kamar Ouassagari.

Depuis les premières heures de la matinée, plusieurs personnalités politiques, diplomatiques et institutionnelles prennent progressivement place au Palais des Congrès de Cotonou pour assister à l’investiture du président élu Romuald Wadagni.