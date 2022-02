Invasion de l’Ukraine: Anonymous, le collectif des hackers, déclare la « cyberguerre » à la Russie

Alors que l’Ukraine est en proie face aux cyberattaques russes, le ministère de la Défense ukrainien a lancé des appels au volontariat pour renforcer la cybersécurité du pays.

« Le collectif Anonymous est officiellement en cyberguerre contre le gouvernement russe ». C’est ce qu’a annoncé le groupe de hackers Anonymous, aux ramifications toujours assez méconnues. Une déclaration de « cyberguerre » au gouvernement de Vladimir Poutine réalisée peu avant 22 heures ce jeudi 24 février, sur les réseaux sociaux et notamment Twitter, où le compte le plus suivi cumule plus de 600 000 abonnés.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

L’Ukraine demande de l’aide à sa communauté de hackers

Depuis la mi-janvier, l’Ukraine a été touchée par plusieurs cyberattaques attribuées à la Russie, dont deux attaques par déni de service, particulièrement sévères, paralysant plusieurs sites gouvernementaux et les rendant inaccessibles.

Pour se prémunir de ces situations, des appels au volontariat sont apparus sur des forums de pirates informatiques ukrainiens. Yegor Aushev est l’auteur de l’un d’entre eux. Co-fondateur d’une société de cybersécurité, il a été sollicité par un employé du ministère de la Défense, précise l’agence Reuters.