[Interview] Dans son nouveau single intitulé Linga Nga, Singuila est enfin la « victime »

Docteur Love est de retour avec un nouveau single : Linga Nga sorti chez Universal Music Africa. Sorti le 14 juillet dernier, ce nouvel opus, qui cumule déjà un million de vues sur Youtube, n’en finit pas de conquérir le cœur des mélomanes. Dans une interview qu’il nous a accordée, Singuila revient sur sa collaboration avec son compatriote Gaz Mawete et sur le contenu de cette chanson, devenue un hymne dans les capitales africaines.

Singuila, vous venez de sortir un single intitulé Linga Nga, qu’est-ce que vous évoquez dans cette chanson ?

Singuila : Dans cette chanson, je raconte l’histoire d’un amour fraternel entre deux personnes qui s’est brisé à cause d’une trahison. Pour être plus clair, je présente le chagrin d’un homme qui par sacrifice pour son petit frère s’est retrouvé en prison et qui a trouvé judicieux de confier sa femme à ce dernier.

Le grand frère sachant que sa privation de liberté allait être un fardeau trop lourd à supporter pour son épouse décide que son petit frère, en qui il a une confiance aveugle, s’occupe de la femme qu’il aime, afin de lui apporter réconfort et espoir. Malheureusement, la suite de l’histoire est triste. Le petit frère a fini par tomber sous le charme de sa belle-sœur et a eu une liaison amoureuse avec elle et finit même par la contraction d’une grossesse.

Qu’est-ce que les mélomanes doivent retenir de cette histoire racontée dans Linga Nga ?

Singuila : Je n’impose pas une manière particulière à ceux qui vont écouter cette chanson de la comprendre, tout dépend de l’angle par lequel ils la percevront.

Ceux, par exemple, qui ont l’habitude de faire ce genre de choses avancent des arguments selon lesquels la chair est faible et que ça peut arriver à tout le monde. D’autres diront que c’est diabolique et inique de trahir ainsi la confiance d’une personne qui nous aime.

Ceci dit, il ne faut pas croire que tout ce que nous donnons à une personne nous sera donné avec autant d’amour et d’affection. Il ne faut pas croire systématiquement que tous les sacrifices que nous consentons pour les autres seront reconnus et respectés par ces derniers. C’est ainsi très souvent dans nos sociétés humaines.

Pour ma part, j’estime que lorsqu’une personne place en nous sa confiance, il faut faire l’effort de la respecter et de l’honorer. Si l’attirance physique pour une femme ou un homme dépasse nos codes, nos principes ou nos valeurs, cela veut dire qu’on ne pourra plus confier notre argent, nos business, etc. à une personne. On s’installera alors dans des relations hypocrites et fausses.

Cette chanson est-elle inspirée d’une histoire vraie ?

Singuila : J’ai très souvent entendu cette problématique autour de moi. Je crois que la plupart d’entre nous ont déjà vécu ou ont déjà côtoyé des personnes qui ont subi ce type de trahison. Ça peut être que vous ayez reçu chez vous un frère et celui-ci finit par devenir votre rival ou encore un mec qui part bosser à l’étranger qui découvre des mois après que sa chérie est devenue l’amant de son meilleur ami.

Je veux dire que ce sont des situations que de nombreuses personnes vivent au quotidien et il m’a paru intéressant d’en parler dans une chanson.

Singuila, sur cette chanson, vous avez collaboré avec Gaz Mawete, un artiste congolais, mais qui a été, on s’en souvient, candidat malheureux lors d’une saison de The Voice, à laquelle vous étiez l’un des coaches. Comment cela est-il arrivé qu’on vous retrouve ensemble dans ce projet ?

Singuila : Les choses se sont faites de façon très naturelle. J’étais à Kinshasa, Gaz et moi, nous nous sommes appelés. Ensuite, j’ai été chez lui à la maison et on s’est mis à écouter des instrus de musique. Tout de suite des mélodies sont arrivées, Gaz s’est mis à freestyler, moi aussi, j’ai posé un petit truc et tout est parti de là.

Quand on écoute Linga Nga, on entend la voix de deux artistes professionnels. Cela veut dire que Gaz Mawete, depuis cette saison de The Voice à aujourd’hui, a connu une évolution fulgurante. Ce n’est pas parce qu’on a perdu une bataille que la guerre est terminée. Je n’ai pas chanté avec lui parce que j’avais une dette morale. Après The Voice, Gaz et moi, nous nous sommes revus plusieurs fois et j’ai constaté que c’est un grand bosseur. J’ai commencé à apprécier son talent et j’ai décidé de travailler avec lui. J’ai bossé avec lui comme j’aurai pu le faire avec n’importe quel artiste de la planète.

Dans cette collaboration, Gaz a prouvé qu’il a une grosse marge de progression et je suis convaincu qu ‘artistiquement, il ira très loin. Humainement, c’est une très bonne personne et c’est très agréable de bosser avec lui. Il est à l’écoute, ouvert et il fait de très belles propositions. C’est ça la base de tout grand artiste.

Tout ce que vous touchez se transforme en un hit, pensez-vous que Linga Nga le sera autant ?

Singuila : Je n’ai pas encore fait de spectacles sur ce single, je n’ai donc pas encore la réaction réelle du public, mais j’ai de bons retours et de belles critiques. Certaines personnes aiment la mélodie, d’autres l’histoire de la chanson, d’autres encore apprécient la collaboration avec Gaz et pensent que nos voix se mélangent bien. Et il y en a forcément qui n’aiment pas la chanson. Figurez-vous que j’ai même entendu des personnes se réjouir qu’enfin Singuila soit la victime dans l’une de ses chansons (rire).

Pour résumer, les retours sont essentiellement positifs et je pense que Linga Nga deviendra un gros tube, s’il ne l’est déjà.

Singui, vous vous faites appeler Docteur Love, ceci n’est pas trop lourd à porter ?

Singuila : Non pas du tout (rire) ! C’est juste que de temps en temps, je dois pouvoir l’expliquer. Vous savez, l’amour doit être expliqué dans toute sa splendeur et dans toutes ses complexités.

On entend souvent le terme ‘’maladie d’amour’’ et qui parle de maladie parle aussi de médecin. Comprenez-vous le rapport ? Autant qu’il y a des spécialistes pour chaque type de pathologie, autant que je me considère comme le spécialiste de la maladie d’amour. J’y ai consacré toute ma carrière et je pense que je porte légitimement ce pseudo.

De nombreuses personnes vous considèrent comme une légende de la musique urbaine. Comment vous sentez-vous lorsque vous entendez cela ?

Singuila : J’en suis honoré, mais je trouve que je suis encore trop vivant pour être une légende (rire). En tout cas, je fais de mon mieux pour ajouter ma pierre à l’édifice. Je pense que tous, même ceux qui m’attribuent ce titre de légende, nous sommes la marche d’un même escalier. Alors, des légendes il y en a eu plein avant, il y en aura beaucoup d’autres après. J’essaie juste de travailler dur et de faire plaisir à mes fans et aux amoureux de la musique.

Singuila, on approche allègrement vers la fin de cette interview. Devrions-nous nous attendre à la sortie d’autres chansons dans les semaines et mois à venir ?

Singuila : Bien-sûr que oui !Et soyez rassurés, il n’y aura pas que du drame dans ces chansons à venir, vous allez vous délecter aussi d’histoires plus sympathiques.

Pour l’heure, je suis à l’écoute de mes fans et de toutes ces personnes qui m’apportent leur force au quotidien. J’écoute leurs critiques, leurs propositions et je m’inspire souvent de leurs réactions pour écrire des chansons. Je voudrais les remercier et leur dire que je les aime de tout mon cœur.

Quel est votre mot de fin ?

Singuila : Je voudrais dire à tous ceux qui vont lire cette interview d’être passionnés par ce qu’ils font. Nous avons tous une place à prendre. C’est vrai que souvent, on va rencontrer des difficultés, des contrariétés ou des gens qui vont nous dire que ce n’est pas possible, mais il faut toujours se battre à la hauteur de son ambition. S’il n’y a pas de problème, on ne savoure pas et il n’y a donc pas de victoire.

Tous ceux qui vous diront que ce n’est pas la peine aujourd’hui, viendront vous applaudir demain.

