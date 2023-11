Internet par satellite: Starlink d’Elon Musk désormais disponible au Bénin

- Publicité-

Starlink, le fournisseur d’accès à Internet par satellite, est désormais disponible au Bénin. L’annonce a été faite par la société du milliardaire Elon Musk sur X(ex-Twitter).

Starlink, le réseau Internet par satellites de la société américaine SpaceX d’Elon Musk, a obtenu l’aval des autorités Béninoises pour fournir des services Internet par satellite dans le pays. C’est la lecture qui peut être faite de la publication sur X de la société Starlink du milliardaire Elon Musk.

Starlink’s high-speed internet is now available in Benin 🛰️🇧🇯→ https://t.co/G1myzWJQ6j — Starlink (@Starlink) November 3, 2023

« L’internet à haut débit de Starlink est désormais disponible au Bénin », a écrit Starlink, le réseau Internet par satellites de la société américaine SpaceX d’Elon Musk. La publication a été repostée par le milliardaire américain et par le Ministère Béninois du Numérique et de la Digitalisation.

- Publicité-

Lundi 2 octobre 2023, Jumia, leader africain du commerce électronique, et Starlink, service de connectivité internet par satellite conçu par l’entreprise aérospatiale d’Elon Musk, ont annoncé un partenariat visant à favoriser l’accès à l’internet haut débit en Afrique. Le service d’Elon Musk, qui offre un accès internet via une constellation de satellites en orbite terrestre, a un atout décisif : une infrastructure physique minimale capable d’atteindre les zones les plus reculées de l’Afrique.

Starlink devrait lancer ses services d’Internet par satellite dans 23 pays africains en 2023. L’entreprise a élaboré un calendrier de lancement en fonction du temps qu’il lui faut pour obtenir les autorisations réglementaires nécessaires dans les pays concernés. Pour atteindre 23 pays d’ici fin d’année, Starlink acquiert des licences d’exploitation au fur et à mesure. Actuellement, la société a déjà obtenu des licences au Mozambique, au Nigeria et au Malawi.