Internet : Ericsson et MTN œuvrent pour une meilleure couverture numérique

Selon des études menées par des chercheurs en télécommunication, le Bénin ne possède pas l’équipement nécessaire pour répondre aux besoins de sa population. Les informations recueillies démontrent que seuls 15 % des ménages ont accès à Internet, ce qui est largement insuffisant. En outre, le Bénin détiendrait moins de 500 millions de serveurs, un chiffre bien en dessous de la moyenne mondiale.

Mais pourquoi un tel décalage ? Aujourd’hui, au Bénin, les coûts restent très élevés. Les réseaux informatiques sont donc inabordables pour une grande majorité des Béninois. Dans ce contexte, l’État tente de trouver des solutions. Récemment, les groupes Ericsson et MTN se sont associés pour améliorer la connectivité dans les zones les plus reculées du territoire.

Partenariat entre Ericsson et MTN : quels enjeux ?

Depuis quelques années, les entreprises béninoises exigent une optimisation du réseau. En effet, le développement des industries passe par un hébergement web intuitif, fiable et sécurisé. Mais pour créer une technologie performante, le pays doit impérativement miser sur de nouvelles formes de communication. Pour Ericsson et MTN, le défi est de taille. Comment construire une infrastructure numérique dans les régions rurales ?

Comment développer l’aménagement numérique ?

Ericsson et MTN œuvrent dans le domaine des télécommunications. Pour ces deux géants de l’informatique, l’objectif est clair : les ingénieurs doivent rendre Internet plus accessible. De nos jours, il est impossible de construire de nouvelles technologies sans le numérique. Consciente des enjeux, la gouvernance béninoise a sollicité la société suédoise et son homologue sud-africain, le but étant d’améliorer la connectivité dans les régions les plus pauvres. Dans les prochains mois, Ericsson et MTN couvriront donc près d’une trentaine de sites (transmissions de données numériques, solutions logicielles…). Mais les compagnies n’en oublient pas pour autant les problèmes environnementaux. Pour alimenter ces infrastructures, les ingénieurs utiliseront principalement des panneaux solaires.

Pourquoi la couverture numérique est-elle nécessaire ?

Quelques mois après la pandémie du coronavirus, l’UNESCO a publié une évaluation sur le développement de l’Internet au Bénin. Cette étude démontre qu’une réforme de l’environnement numérique est indispensable. Aujourd’hui, le Bénin s’ouvre aux nouvelles technologies. Mais pourquoi œuvrer pour une connectivité optimisée ? De nos jours, le numérique donne la possibilité de créer du lien. Ce lien entraîne une modernisation des processus et une amélioration de la productivité. Plus largement, Internet influe sur des domaines comme la politique, l’éducation, la santé ou encore la culture. L’absence de réseautage a donc de sérieuses répercussions sur la population locale (isolement des zones rurales, renforcement des inégalités socio-économiques…). De nos jours, la croissance d’un pays passe par la création d’une couverture numérique globale.

Quels sont les enjeux pour le Bénin ?

Sur son site, le gouvernement béninois présente son programme pour « le déploiement de l’Internet haut et très haut débit sur l’ensemble du territoire national ». Aujourd’hui, la priorité de l’État est d’étendre la couverture numérique, notamment dans les régions les plus reculées du pays. Soucieuses de répondre aux attentes des habitants et des entreprises, les autorités misent sur l’aménagement d’infrastructures adaptées. Dans ce contexte, elles créent des partenariats et sollicitent des prestataires extérieurs (Ericsson, MTN). Et ces efforts paient. Depuis deux ans, la population voit les prix baisser et la connectivité s’améliorer.