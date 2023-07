Inter-nations de scrabble francophone en 2023 : la Côte d’Ivoire championne du monde

L’équipe ivoirienne a accompli une performance remarquable en remportant le titre de champion du monde 2023 des inter-nations de scrabble francophone à Bulles, en Suisse, le samedi 22 juillet 2023.

En effet, Habib Alabi et ses coéquipiers, Poka Elysée, Sanoko Mamadou, Sohi Anselme et Balou Bi Seri Franck, ont travaillé dur et avec passion pour remporter cette victoire. Les pachydermes ont réussi l’exploit sans grands moyens. Leur succès a été attribué à leur détermination, à leur patriotisme, à leur persévérance et à leur esprit d’équipe.

Aussi, leur triomphe a été le résultat de travail acharné, de préparation méticuleuse et d’une stratégie bien élaborée. Ils ont réussi à déjouer tous les pronostics pour remporter la médaille d’or grâce à leur intelligence, à leur créativité et à leur cohésion.

- Publicité-

Le talent et la passion peuvent surmonter toutes les difficultés, comme le démontrent ces cinq majeurs du scrabble ivoiriens. Leurs réalisations seront gravées dans les annales du scrabble francophone et inspireront sans aucun doute de nombreux joueurs du monde entier.

La Côte d’Ivoire revient à son pays avec une médaille d’or pour les internationaux et une quatrième place au Duplicate élite. Cette performance remarquable démontre le talent exceptionnel de l’équipe ivoirienne et son engagement envers le scrabble francophone.