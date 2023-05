Inter Milan: Lautaro Martinez savoure la qualification pour la finale de LDC

-Publicité-

Au micro de Sky Sport Italia, après la qualification de l’Inter Milan pour la finale de la Ligue des champions, mardi soir, Lautaro Martinez a laissé exploser sa joie.

L’Inter Milan s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions ce mardi soir. Déjà vainqueur du Milan AC (0-2), la semaine dernière, lors du match aller des demi-finales de la Coupe aux grandes oreilles, les Nerazzurri ont fini le travail ce mercredi soir à l’occasion de la manche retour. Dans une rencontre plutôt calme, les hommes de Simone Inzaghi ont obtenu une nouvelle victoire, cette fois-ci par un score serré de 1-0, et ont validé leur billet pour l’ultime match du tournoi, qui se tiendra le 10 juin prochain à Istanbul.

Unique buteur lors de ce match retour contre le Milan AC, l’attaquant de l’Inter, Lautaro Martinez n’a pas pu cacher sa joie. Interrogé par Sky Sport Italia après la rencontre, l’international Argentin a jubilé: «C’est une joie incroyable, je suis très content. Une revanche sur le Scudetto perdu l’an dernier ? Non, l’eau coule sous les ponts. Nous avions des objectifs cette année, et ce soir nous en avons atteint un très important. Nous avons des joueurs de qualité, malheureusement nous avons perdu de nombreux matches en championnat cette saison mais en Ligue des champions, nous avons montré de très bonnes choses.»

- Publicité-

Il poursuit: «Je ne veux même pas penser à ce rêve, je donne toujours tout pour y arriver. (…) L’Inter mérite de vivre ce genre de soirées. C’est très important pour tous les joueurs. J’ai dit aux garçons dans le vestiaire : « on a fait un super boulot. » Il y avait de l’unité dans le groupe. C’est ça qui est important et je l’ai vécu à la Coupe du Monde. Si vous avez un bon groupe, uni, les choses sont plus faciles.”

L’Inter Milan affrontera en finale le vainqueur de l’autre demi-finale entre Manchester City et Le Real Madrid, les deux favoris pour remporter le trophée. Mais Lautaro Martinez ne craint aucune de ses deux équipes: “La finale ? Peu importe l’adversaire. Nous sommes arrivés en finale et nous devons tout donner pour aller le plus haut possible.».

Articles similaires