Inter Milan: André Onana s’est embrouillé avec un coéquipier en plein match

Auteur d’une belle prestation lors de la victoire de l’Inter Milan contre Porto (1-0) ce mercredi soir en Ligue des champions, André Onana a fait aussi parler de lui pour s’être embrouillé avec Edin Dzeko pendant la rencontre.

Lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre l’Inter Milan et le FC Porto, qui s’est tenu mercredi soir en Italie, les Lombards ont remporté la victoire (1-0) après une bataille acharnée. Un résultat obtenu notamment grâce à la solide prestation d’André Onana dans les cages. Mais, au-delà de sa performance, le gardien camerounais a été impliqué dans un incident avec un de ses coéquipiers au cours de la rencontre.

En effet, l’ancien portier de l’Ajax a eu une altercation très tendue avec l’attaquant Edin Dzeko. Il a d’ailleurs fallu l’intervention de son coéquipier Calhanoglu pour calmer la situation. Un fait qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, et le portier camerounais a été beaucoup critiqué pour son comportement. Mais pour ce dernier, c’est juste des choses qui peuvent arriver sur un terrain et il ne fallait pas en faire tout un plat.

«Mon clash avec Dzeko ? Les tensions arrivent dans certaines phases de jeu. On ne devrait pas donner plus d’importance. On a échangé dans le vestiaire, et il n’y avait rien. Je me suis un peu emporté, lui aussi», a lancé Onana au micro de Canal plus après la rencontre. La polémique est close?

Cette nouvelle polémique autour d’André Onana nous rappelle forcément celle dans laquelle il a été impliqué pendant la Coupe du monde 2022 avec le Cameroun. En effet, le portier avait été écarté du groupe, juste avant le deuxième match des phases de poules, pour indiscipline envers son entraîneur. Onana s’était alors défendu de tout mauvais comportement, avant de quitter la sélection et d’annoncer sa retraite internationale dans la foulée.