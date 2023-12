Inter Miami vs Team Hong Kong: les billets d’entrée déjà en rupture de stock

-Publicité-

Les billets pour voir Lionel Messi lors d’un match amical à Hong Kong en Chine ont été vendus en moins d’une heure vendredi après que près de deux millions de personnes ont fait la queue en ligne, ont indiqué les organisateurs.

La superstar argentine et son équipe de l’Inter Miami affronteront un onze de Hong Kong au stade de Hong Kong d’une capacité de 40 000 places le 4 février. Les fans de football du centre financier de 7,5 millions d’habitants se connectant à l’application de billetterie ce vendredi matin, ont été confrontés à une file d’attente gigantesque pour les billets, qui coûtent entre 880 et 4 880 dollars de Hong Kong (110 à 625 dollars US).

Du même Pays:

« Nous sommes absolument ravis de la réaction des fans« , a déclaré Michel Lamunière, président-directeur général de Tatler Asia, qui participe à l’organisation du match. Certains utilisateurs de réseaux sociaux ont publié des captures d’écran de l’application montrant un message d’erreur citant une « surcharge de trafic ».

Messi a joué pour la dernière fois à Hong Kong en 2014, également pour un match amical. Le copropriétaire de l’Inter Miami, David Beckham, qui avait également évolué dans un club de la ville chinoise en 2003 peu après avoir rejoint le Real Madrid, avait précédemment déclaré que le club de MLS avait hâte de jouer dans une « belle ville avec une grande scène sportive ».

Les stars espagnols, Jordi Alba et Sergio Busquets, seront également dans le groupe du club américain pour ce match de gala, selon les organisateurs. Quant au XI de Hong Kong, il sera composé de joueurs de la première division du territoire chinois.