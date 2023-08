Inter Miami: le nouveau garde du corps de Messi qui le suit même sur le terrain (vidéo)

- Publicité-

Une vidéo d’un homme rasé de taille moyenne, arpentant la ligne de touche tandis que la star du football, Lionel Messi, était en action pour son équipe de la Major League Soccer, l’Inter Miami, fait fureur sur les réseaux sociaux.

Sa présence à proximité de l’Argentin a laissé beaucoup de personnes s’interroger sur sa véritable identité. Selon La Nación, il s’agit de Yassine Chueko, un ancien de l’US Navy SEAL (la principale force spéciale de la marine de guerre des États-Unis) qui aurait servi en Irak et en Afghanistan.

Chueko a été spécifiquement recruté par le copropriétaire de l’Inter Miami, David Beckham, pour s’assurer que Messi est en sécurité au milieu du nombre croissant d’envahisseurs sur le terrain ces dernières années, rapporte le Daily Mail. L’ancien militaire est un expert en arts martiaux, boxeur et pratiquant le taekwondo. On peut même le voir suivre depuis la ligne de touche son protégé pendant les matchs.

Messi's bodyguard is working over time 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/3GuDS9dA4O — Fentuo Tahiru Fentuo (@Fentuo_) August 24, 2023

En plus de protéger la Pulga contre toute attaque extérieure, notamment les agressions en dehors du terrain, Chueko est aussi chargé d’assurer la transition sécurisée de Messi du bus de l’équipe aux vestiaires. Il faut dire que depuis l’arrivée de l’ancien trio légendaire du Barça (Messi-Sergio Busquets-Jordi Alba), l’Inter Miami a vu le nombre de ses supporters exploser, certains ne venant au stade que pour voir les nouvelles recrues, voire les embrasser.

Le directeur du club floridien, Jorge Mas, a récemment déclaré qu’il était conscient du risque de sécurité lié à la présence des nouvelles vedette de l’équipe et qu’une sécurité stricte était assurée même sur le terrain. « La sécurité sera évidemment renforcée. Les joueurs seront transportés en bus via un tunnel. Tous ces protocoles de sécurité sont déjà préparés ici et à l’extérieur. Et ce n’est pas seulement pour nos jeux. Cela va être un événement quotidien et quelque chose dont nous avons été témoins, et je pense que j’ai très bien géré quand (Messi) était ici avec l’Argentine avant la Coupe du Monde », avait déclaré Mas au Miami Herald en juin dernier.

« Comme vous vous en souvenez peut-être, l’Argentine s’est entraînée à Miami avant de s’envoler pour Doha. Nous avons eu l’occasion de voir un peu de la folie Messi à nos portes quotidiennement pendant les entraînements. Nous sommes donc très préparés. Nous nous y préparons », avait ajouté le dirigeant américain.

