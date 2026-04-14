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Inter Miami: Javier Mascherano quitte déjà son poste d’entraîneur

Quelques mois après avoir offert un premier sacre historique à l’Inter Miami, Javier Mascherano a décidé de se retirer avec effet immédiat.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
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Football
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Inter Miami: Javier Mascherano quitte déjà son poste d’entraîneur
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Coup de tonnerre en Floride. L’Inter Miami a officialisé le départ de Javier Mascherano, qui a choisi de mettre un terme à son aventure sur le banc du club américain. Arrivé en novembre 2024, l’ancien international argentin n’aura dirigé l’équipe que quelques mois, mais son passage restera marquant. Sous sa conduite, la franchise a décroché le premier titre de son histoire en MLS, un succès fondateur dans le projet sportif du club.

Dans un communiqué, l’Inter Miami a salué l’engagement de son désormais ex-entraîneur, soulignant son rôle clé dans cette réussite. Le club a également insisté sur l’empreinte durable laissée par Mascherano, appelé à rester une figure importante de son histoire. Pour mener à bien cette mission, le technicien de 41 ans s’appuyait sur un effectif de grande qualité, emmené notamment par Lionel Messi, Luis Suárez et Sergio Busquets. Une génération expérimentée qui avait permis au club de franchir un cap. Ce départ soudain ouvre désormais une période d’incertitude pour l’Inter Miami, qui devra rapidement trouver un successeur capable de poursuivre la dynamique enclenchée.

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