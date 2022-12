Institut des Arts de Chicago: le doctorat honorifique de Kanye West révoqué

L’école de l’Art Institute of Chicago a annulé le diplôme honorifique décerné à Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, citant ses récentes « déclarations anti-noires, antisémites et incendiaires », rapporte CBS Chicago.

A la suite des propos controversés qu’il a tenus envers les communautés juive et noire, le célèbre rappeur Kanye West qui enchaine mésaventures a perdu son doctorat honorifique délivré par l’Institut des Arts de Chicago. Mais depuis, « il a montré des comportements inquiétants et fait des déclarations dangereuses qui ne s’alignent pas avec les valeurs de notre communauté », a déclaré la présidente de la SAIC, Elissa Tenny, dans un communiqué publié d’abord par TMZ.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France

« [Les] déclarations anti-noires, antisémites et incendiaires de [Kanye West], en particulier celles dirigées contre les communautés noires et juives, sont dégoûtantes et condamnables », a écrit Mme Tenny. « Ses paroles et ses actes ont été douloureux pour l’ensemble de notre communauté et, en particulier, pour ceux d’entre nous qui ont le sentiment que leurs identités et leurs expériences de vie sont attaquées. » Tenny a déclaré que la décision de révoquer le diplôme de West était « difficile à prendre », mais que le comportement de West était finalement « indéfendable ».

West a été critiqué ces dernières semaines pour des remarques antisémites continues, qui ont entraîné la suspension de ses comptes Instagram et Twitter, et la fin de son partenariat lucratif avec Adidas et plusieurs autres marques. En novembre, West a participé à un dîner controversé avec le nationaliste blanc d’extrême droite Nick Fuentes et l’ancien président Donald Trump. La semaine dernière, West est apparu sur InfoWars d’Alex Jones, toujours avec Fuentes, où il a continué à débiter des remarques antisémites, et a même fait l’éloge d’Adolf Hitler.