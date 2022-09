Installation du « CS » de la Commune d’Abomey-Calavi: des conseillers contestent, le préfet rassure

Les membres du conseil de supervision (CS) de la Commune d’Abomey-calavi ont été installés sous fond de protestation ce lundi 12 Septembre 2022. La cérémonie d’installation a été présidée par le préfet du département de l’Atlantique Jean-Claude Codjia.

Le conseil de supervision de la Commune d’Abomey calavi a été installé ce lundi. L’installation a eu lieu en l’absence des conseillers des partis Bloc Républicain et Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) qui ont contesté la procédure d’installation avant de claquer la porte derrière eux.

Ainsi, les conseillers communaux de la Commune d’Abomey-Calavi n’ont pas pu accorder hier leur violon sur l’interprétation qu’il faille faire de la procédure prévue par le Code de l’administration territoriale en république du Bénin quant à l’installation des membres du conseil de supervision des communes, un organe issue de la réforme en cours depuis le mois d’Avril 2022.

Les conseillers contestataires avant de vider la salle ont exigé le respect de l’article 93 de la loi 2021-14 du 21 décembre 2021 portant Code de l’administration territoriale en république du Bénin, qui a retenu la formule de l’élection pour les présidents des commissions. Cette disposition est renforcée par celles des alinéas 1 et 2 de l’article 45 du décret d’application n°2022-321 du 1er juin 2022 fixant le cadre général des règlements intérieurs des conseils communaux qui stipule que « Les présidents de commission sont élus par le Conseil communal, à l’occasion de la séance d’installation du conseil ou au cours de sa plus prochaine session.

Mais la formule adoptée par le préfet Jean-Claude Codjia n’a pas acquis l’adhésion des élus locaux minoritaires. Selon les informations de « le Matinal », le préfet aurait déclaré que « qu’il n’y a plus d’élection à faire au nom du parti majoritaire (Ndlr Union progressiste le Renouveau) et qu’il serait venu lire les noms des présidents de commissions et les installer ».

Une déclaration qui a suscité de vives réactions au niveau des conseillers BR et FCBE qui ont crié au scandale et à la violation des textes. Face à leurs vives protestations, le préfet les a menacé de les évacuer de la salle avec l’aide de la police. Ils ont alors quitté la salle en claquant la porte derrière eux.

Réaction de Jean-Claude Codjia accusé de violation de texte…

Accusé d’avoir désigné les présidents de commission du conseil de supervision de la Commune d’Abomey Calavi en lieu et place de l’élection prévue par les textes, le préfet du département de l’Atlantique affirme que la méthodologie utilisée à Abomey-Calavi, est la même utilisée partout ailleurs sans contestation.

« Ce qui a été fait à Abomey-Calavi, c’est ce que j’ai fait ailleurs sans qu’il n’y ait de tôlée. Nous avons installé le Conseil de supervision de Sô-Ava, Toffo où le Br est majoritaire, ainsi qu’à Zè. C’est la méthodologie appliquée ailleurs que j’ai appliquée à Abomey-Calavi« , a confié Jean-Claude Codjia à « Le Matinal ».

Pour lui, quand les Conseillers sont en minorité, ils se permettent de faire ce qu’ils veulent. « C’est eux-mêmes qui se sont levés de la salle avant le début même de la cérémonie. Après le discours du maire, je voulais prendre la parole lorsqu’un conseiller a demandé une motion d’ordre. J’ai essayé de leur expliquer la procédure mais ils ont estimé qu’ils ne sont pas convaincus et ils se sont levés. Qu’ils disent que je veux faire si ou ça, c’est leur droit. Il n’y a pas de quoi fouetter un chat« , a affirmé l’autorité préfectorale.

A croire le préfet du département de l’Atlantique, la procédure utilisée est celle qui est utilisée dans tout le Bénin lors de l’installation des membres du conseil de supervision. Si les conseillers minoritaires ne sont pas convaincus de la procédure, martèle-t-il, qu’ils retournent à leur parti politique.