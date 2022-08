Inondations au Niger: le bilan passe à une cinquantaine de morts

Depuis juillet, de fortes pluies ont provoqué des crues soudaines au Niger. L’agence de presse d’Etat évoque un bilan d’une cinquantaine de morts.

Les inondations font d’énormes victimes au Niger. Certaines familles ont tout perdu, y compris leurs maisons, leurs revenus et leurs récoltes. « Un nouveau bilan établi par la direction générale de la protection civile fait état de 52 personnes décédées à la suite de noyade et d’effondrement de leurs habitats », a indiqué l’Agence nigérienne de presse (officielle).

« Ces inondations ont aussi fait 85 690 personnes sinistrées pour 9 997 ménages impactés sur toute l’étendue du territoire du Niger à la date du lundi 22 août 2022 », a précisé la même source. Soixante-trois (63) autres personnes ont aussi été blessées et d’importants dégâts matériels enregistrés, dont une vingtaine de classes détruites par les eaux.

Le phénomène des inondations se répète chaque année au Niger. En 2021, le Niger a enregistré des inondations qui ont affecté plus de 250 mille personnes, dont 77 tuées, selon un bilan publié par le Bureau de coordination de l’action humanitaire de l’ONU (OCHA). En 2020, les inondations causées par les fortes pluies au Niger ont touché plus de 283 000 personnes et ont fait 51 morts et 71 blessés à la fin du mois d’août, selon la Direction générale de la protection civile.