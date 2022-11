Innoss’B: le chanteur arrêté à Bruxelles pour soupçon de détention d’arme ou de la drogue

Alors qu’il partait aux Etats-Unis, le chanteur congolais Innoss’B a été arrêté par la police à Bruxelles jeudi 3 novembre 2022.

Jeudi dernier, le chanteur Innoss’B a quitté Kinshasa pour Bruxelles dans le but de rejoindre les États-Unis. Mais son équipe et lui ont été arrêtés par la police à leur arrivée dans la capitale Belge au petit matin.

Selon Mbote, les agents de migration ont soupçonné Innoss’B d’être en possession d’arme à feu ou de la drogue. Choqué par les accusations, Innoss a lancé un live Instagram pour prouver qu’il est un artiste congolais ben connu.

Après d’intenses fouilles, les policiers n’ont retrouvé ni armes à feu ni drogue sur l’artiste et ses proches et encore moins dans leurs bagages. Ils ont donc été relâchés et ont rejoint les USA comme prévu dans leur feuille de route.