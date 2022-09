Ini Edo : l’actrice nigériane « exhibe » ses tét0ns et attise la colère des internautes (photo)

L’actrice nigériane, Ini Edo, vient de publier, via son compte Instagram, une photo sexy d’elle, dans une robe hyper-moulante, mettant ses tét0ns en exergue. Très vite, les internautes se sont acharnés sur la célébrité, l’accusant de se comporter, comme une petite fille.

Cette fois-ci, l’une des célébrités nigérianes de Nollywood a eu du mal à combler les internautes. Ini Edo, puisque c’est d’elle qu’il est question, vient de faire une descente osée sur Instagram, en postant une photo sexy d’elle.

Sur le cliché, l’actrice s’affiche dans une jolie robe moulante, dévoilant sa courbe généreuse. En gros, cette publication ne pose aucun problème, vu la carrure de son auteure, une star du petit écran et des réseaux sociaux. Mais, à y voir de plus près, il apparaît que la jeune femme ne porte pas de soutien-gorge ; conséquence, mis à part son corps plantureux, qui n’a aucun mal à ressortir de derrière cette robe, les tét0ns de l’actrice sont tout autant visibles. Et, visiblement, cela n’a pas semblé dérangé Ini Edo, elle-même.

En légende de ce post, en effet, Ini Edo a écrit les mots suivants : « En raison de la demande populaire … Voilà. »

Cette photo, sur laquelle la belle Nigériane s’affiche, fièrement, n’a, visiblement, pas plu à plusieurs internautes. Et ces derniers n’ont pas hésité à dire ce qu’ils pensent de l’accoutrement de la star. Dans la session des commentaires, les réactions des utilisateurs du réseau social sont sans équivoque. En voici quelques-unes : « Pas de soutien-gorge. N’est-ce pas une grande honte ? Tu devrais avoir honte de toi. » ; « Tu dépasses ce niveau de montrer tes tét0ns, OK … Laisse ça aux petites filles. » ; « Votre tête de poitrine est sortie, madame. ».

De cet acharnement des internautes, il est clair que tout n’est pas permis, pour tout le monde, sur les réseaux sociaux. En tout cas, Ini Edo va devoir réfléchir par deux fois, la prochaine fois qu’elle voudra mettre en valeur ce que Dieu lui a donné, de plus beau.