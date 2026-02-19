Inès Vandamme évincée de Danse avec les stars critique la nouvelle saison

Inès Vandamme , évincée du casting professionnel de Danse avec les stars 2026, suit et commente la nouvelle saison depuis les réseaux sociaux : sur TikTok, la danseuse publie des analyses précises des prestations, saluant l’investissement des candidats tout en pointant des défauts techniques, notamment lors du contemporain présenté par Julien Lieb et Elsa Bois.

Inès Vandamme, évincée du casting professionnel de Danse avec les stars 2026, suit et commente la nouvelle saison depuis les réseaux sociaux : sur TikTok, la danseuse publie des analyses précises des prestations, saluant l’investissement des candidats tout en pointant des défauts techniques, notamment lors du contemporain présenté par Julien Lieb et Elsa Bois.

Diffusée sur TF1 depuis le 23 janvier, la saison 2026 de Danse avec les stars est marquée par l’absence de certains visages familiers. Après cinq saisons passées au sein du corps de danseurs professionnels, Inès Vandamme n’a pas été retenue par la production cette année. Malgré cela, elle conserve une présence médiatique active et commente les primes en direct depuis ses comptes sociaux.

Lors du dernier prime, l’acteur Philippe Lellouche a été éliminé. La même soirée a vu Julien Lieb et Elsa Bois proposer une chorégraphie contemporaine qui a obtenu 31 points du jury composé de Fauve Hautot, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Mel Charlot. Pour Inès Vandamme, ce score ne traduit pas entièrement le travail fourni par le duo.

Une danse contemporaine ambitieuse

Sur TikTok, Inès Vandamme a détaillé les points forts et les limites de la prestation de Julien Lieb et Elsa Bois. Elle a d’abord salué l’engagement corporel de Julien et sa capacité à « aller au bout » des gestes : « Aller « au bout » d’un mouvement, […] demande un véritable contrôle musculaire et une compréhension fine de la chorégraphie », a-t-elle expliqué, soulignant que cette maîtrise n’est pas instinctive mais le fruit d’un entraînement ciblé.

La danseuse a également rendu hommage au travail d’Elsa Bois, estimant qu’elle avait dû « travailler à fond » sur les détails techniques et émotionnels propres au contemporain. Selon Inès, la chorégraphie demandait à la fois sincérité émotionnelle et exigence technique, ce qui explique la complexité de la performance malgré son apparente naturalité.

En parallèle, Inès a relevé des failles qui, selon elle, ont pénalisé le couple : « Si Julien ne la tient pas vraiment, qu’il n’est pas solide sur ses appuis, rien qu’un tout petit porté glissé comme ça en arrière, ils peuvent tomber. Ils peuvent vraiment se casser la gueule », a-t-elle averti. Elle a aussi pointé un « tout petit décalage musical » et insisté sur l’importance de l’alignement des pieds : « Il faudrait qu’il pointe un peu plus ses pieds quand même… ».

La fin de la prestation a aussi été scrutée par Inès : « C’est un peu loupé à la fin… C’est très difficile ce qu’elle a voulu faire. Ce n’est pas simple. C’est une choré qui est difficile, qui est riche, riche d’émotions, riche de techniques. » Elle a enfin estimé que la prestation méritait une note supérieure aux huit attribués par certains membres du jury.