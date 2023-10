[Inédit] La Chine délivre le premier permis de vol pour un taxi volant électrique

La Chine a émis la toute première certification au monde pour un taxi volant, ouvrant ainsi la voie à une étape cruciale dans le développement des véhicules aériens électriques. Cette certification a été délivrée à un drone taxi nommé EH216, conçu par une entreprise chinoise appelée EHang.

L’EH216 est un véhicule aérien entièrement autonome doté de seize hélices et d’une cabine conçue pour accueillir deux passagers. L’un de ses traits distinctifs majeurs est l’absence totale d’un pilote humain, le distinguant ainsi des aéronefs traditionnels. L’administration chinoise de l’aviation civile a décerné un certificat garantissant la sécurité et la navigabilité de cet appareil révolutionnaire.

EHang, la startup qui se cache derrière ce drone taxi, a effectué plus de 40 000 vols d’essai pour assurer la sécurité et la fiabilité de l’appareil. Hu Huazhi, le PDG d’EHang, a mis en avant la priorité absolue de garantir la sécurité des passagers. Il a souligné la capacité des drones à gérer des situations complexes et à effectuer des atterrissages en toute sécurité grâce à des codes de programmation impeccables. Selon lui, un équipement stable et des codes de programmation parfaits peuvent se révéler plus fiables que les pilotes humains.

Cette avancée majeure ouvre la voie à une utilisation potentielle du taxi volant par le grand public en Chine. La prochaine étape consistera en des examens de qualification opérationnelle menés par l’administration chinoise de l’aviation. EHang aspire à lancer l’exploitation commerciale de son taxi volant à court terme, ce qui constituerait une nouvelle réalisation pionnière pour cette startup chinoise fondée en 2014.

EHang est largement reconnue comme l’un des principaux acteurs mondiaux dans le domaine de la mobilité aérienne urbaine, consolidant ainsi davantage sa position dans le domaine de l’innovation technologique au niveau mondial.