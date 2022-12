Indonésie: les relations sexuelles hors mariage désormais interdites, sous peine d’un an de prison

Le parlement indonésien a adopté à l’unanimité mardi un nouveau code pénal radical qui criminalise les relations sexuelles hors mariage. Cette nouvelle loi s’inscrit dans le cadre d’une série de changements qui, selon les critiques, menacent les droits de l’homme et les libertés dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Plus de sexe avant le mariage en Indonésie. Les personnes qui auront des relations sexuelles hors mariage pourraient désormais encourir jusqu’à un an de prison avec les nouvelles modifications radicales qui viennent d’être apportées au code pénal du pays ce mardi.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Maroc - - Espagne Fifa Coupe du Monde Portugal - - Suisse Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Brésil 4 1 Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Japon 1 1 Croatie Fifa Coupe du Monde Angleterre 3 0 Senegal Fifa Coupe du Monde France 3 1 Pologne

Le nouveau code, qui s’applique également aux résidents étrangers et aux touristes, interdit la cohabitation avant le mariage, l’apostasie et prévoit des sanctions pour ceux qui insultent le président ou encore ceux qui expriment des opinions contraires à l’idéologie nationale.

« Tous ont accepté de valider le (projet de modifications) dans la loi« , a déclaré le législateur Bambang Wuryanto, qui a dirigé la commission parlementaire chargée de réviser le code de l’ère coloniale. « L’ancien code appartient au patrimoine néerlandais … et n’est plus pertinent« , a jouté l’autorité.

L’Indonésie, le plus grand pays à majorité musulmane du monde, a connu une montée du conservatisme religieux ces dernières années. Des lois islamiques strictes sont déjà appliquées dans certaines parties du pays, y compris la province semi-autonome d’Aceh, où l’alcool et les jeux de hasard sont interdits. Des flagellations publiques ont également lieu dans la région pour une série d’infractions, notamment l’homosexualité et l’adultère.

Les modifications apportées au code pénal ont non seulement alarmé les défenseurs des droits de l’homme, qui ont mis en garde contre leur potentiel d’étouffement des libertés individuelles, mais aussi les représentants de l’industrie du voyage qui s’inquiétaient de leur effet potentiel sur le tourisme.

Lors d’une conférence de presse mardi, la ministre de la Loi et des Droits de l’homme, Yasonna Laoly, a déclaré qu’il ne sera jamais facile pour un pays multiculturel et multiethnique de créer un code pénal qui « répondra à tous les intérêts ».

« J’espère que les Indonésiens comprennent que les législateurs ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour répondre aux aspirations du public« , a-t-il déclaré avant d’inviter les parties insatisfaites à soumettre un contrôle judiciaire à la Cour constitutionnelle.