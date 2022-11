Indonésie: le bilan des victimes du séisme s’alourdit, au moins 252 morts

Les recherches continuent en Indonésie, pour tenter de retrouver des survivants parmi les décombres, au lendemain d’un séisme sur l’île de Java qui a fait au moins 252 morts et plusieurs centaines de blessés.

Le bilan du séisme de magnitude 5,6 qui a frappé l’île indonésienne de Java a été relevé à 252 morts, annoncé ce mardi un porte-parole du gouvernement local de Cianjur à l’AFP. L’administration locale de Cianjur, ville la plus touchée par le séisme de lundi, a annoncé sur son compte Instagram un nouveau bilan de 252 morts, 31 disparus et plus de 300 blessés. « Ce sont les données officielles » a confirmé Adam, porte-parole de l’administration locale au téléphone.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine 1 2 Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark - - Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique - - Pologne

Le fort séisme a frappé la région de Cianjur, dans la province de Java Occidentale, à 13h21 (06h21 GMT). Il a été ressenti dans la capitale Jakarta et dans d’autres régions, dont Rancaekek, Tangerang Sud et Depok, selon l’Agence météorologique, climatologique et géophysique. Des responsables de l’Agence nationale pour la prévention des catastrophes avaient auparavant déclaré que le bilan des victimes allait probablement s’alourdir.

L’Indonésie, plus de 270 millions d’habitants, est fréquemment frappée par des tremblements de terre, tsunamis, éruptions volcaniques en raison de sa situation sur la « ceinture de feu », un arc de volcans et de lignes de faille dans le bassin du Pacifique. En février, un séisme de magnitude 6,2 a tué au moins 25 personnes et en a blessé plus de 460 dans la province de Sumatra Ouest. En janvier 2021, un séisme de magnitude 6,2 a fait plus de 100 morts et près de 6 500 blessés dans la province de Sulawesi Ouest. En 2004, un puissant séisme et un tsunami dans l’océan Indien ont tué près de 230 000 personnes dans une douzaine de pays, dont la plupart en Indonésie.