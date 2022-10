Indira Bakobé ou Diana Bouli? Le chanteur KS Bloom sommé de faire un choix

La chanteuse camerounaise Mani Bella a , dans un message sur sa page Facebook, invité le chanteur ivoirien KS Bloom à opérer un choix entre les camerounaises Indira Bakobé et Diana Bouli.

Entre Indira Bakobé et Diana Bouli qui fait véritablement battre le cœur de KS Bloom? C’est la réponse à cette question que les internautes attendent du jeune chanteur ivoirien depuis la fuite de sa relation avec les deux célébrités camerounaises.

Pour mettre les choses au clair et éviter une guerre inutile entre elles, Mani Bella s’est invitée dans le débat. « Toi Ks Bloom viens ici… De grâce, choisis entre Indira Baboke et Diana bouli on quitte sur ça! Je suis fatiguée de toi » », a écrit Mani Bella qui invite l’artiste à ne pas faire souffrir de chagrin Indira et Diana.

Un triangle amoureux

L’amour triangulaire entre Indira, Ks Bloom et Dina s’est éclaté quand les deux femmes ont remarqué que le chantre leur a offert chacune, la même bague de fiançailles. Alors que Indira nie toute relation amoureuse avec KS Bloom, Diana Bouli a tout de même confirmé leur rapprochement. « C’est vrai, on a eu un rapprochement basique avec lui, un rapprochement normal ».

Elle révèle que KS Bloom lui a posé comme condition de changer son style de vie. « On a des manières de vivre différentes, moi je ne vais pas changer pour un mec. Peut-être, faire des compromis. Oui. Faire des compromis, ce n’est pas mauvais, mais changer complètement, changer ma manière d’être, c’est comme si tu oublies qui tu es. Je n’ai pas envie, je ne veux pas », a expliqué la tiktokeuse.

La fille spirituelle de Monique Séka ajoute avoir enlevé sa bague lorsqu’elle a remarqué que la chanteuse camerounaise Indira portait la même bague offerte par la même personne qui n’est autre que le chanteur ivoirien KS Bloom.