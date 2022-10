Indira Baboke: la chanteuse assiste à sa première opération chirurgicale

La chanteuse camerounaise Indira Baboke a dévoilé les images de sa première participation à une opération chirurgicale dans le cadre de ses études en médecine.

A seulement 20 ans, la chantre Indira Baboke est en deuxième année de master en médecine. La jeune femme camerounaise semble avoir réussi à cumuler la musique et la médecine. Un choix qu’elle assume fièrement.

Au lendemain de la sortie de son single « One Chance », Indira Baboke a partagé avec ses abonnés son expérience au bloc opératoire. Dans une publication sur ses réseaux sociaux, elle a révélé à ses fans avoir assisté à sa première

intervention chirurgicale.

Née le 9 juillet 2002, Indira est étudiante en master 2 de médecine. De son vrai nom Indira Éden Baboke Tamboulo, la chanteuse a remporté le Canal 2’Or de la meilleure artiste ou groupe de musique Gospel au Cameroun.

Il y a quelques semaines, elle était au cœur d’un triangle amoureux avec Diana Bouli et KS Bloom. Le chanteur est accusé d’avoir offert une même bague de fiançailles aux deux jeunes femmes. Alors qu’Indira et KS Bloom ont gardé le silence sur cette affaire, Diana Bouli est montée au créneau pour confirmer et surtout clarifier sa proximité avec l’artiste ivoirien.