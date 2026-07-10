Indira Ampiot dévoile sa photo officielle en tant que candidate de la France à Miss World 2026

Indira Ampiot s’apprête à représenter la France à la 73e édition du concours Miss Monde, qui se tiendra au Vietnam le 5 septembre 2026. La jeune femme, originaire de Guadeloupe et élue Miss France 2023, a officiellement dévoilé sa photo de candidate sur Instagram ce jeudi 9 juillet, marquant ainsi le lancement de son nouveau défi international. Après une première expérience à Miss Univers en 2024, Indira Ampiot confirme son retour sur la scène des concours de beauté avec une volonté affirmée de porter haut les couleurs tricolores.

Cette publication officielle a suscité de l’intérêt chez ses nombreux fans, impatients de découvrir le visage que la belle régionale mettra en avant lors de ce grand événement. Le cliché met en lumière un regard intensément déterminé et un message fort, symboles de l’engagement de la jeune femme pour cette compétition à la portée mondiale. Son parcours dans l’univers des concours de beauté est déjà bien entamé, et cette nouvelle étape vient renforcer sa visibilité internationale.

Le concours Miss Monde, qui aura lieu à Hanoï, Vietnam, réunira une trentaine de candidates venues de différents pays du globe. Indira Ampiot défendra donc les espoirs français en septembre prochain, dans un événement médiatisé et très suivi par les passionnés du genre à travers le monde.

La déclaration pleine de fierté d’Indira Ampiot sur Instagram

Dans une légende publiée en accompagnement de sa photo officielle, Indira Ampiot a exprimé toute sa fierté et son émotion. Elle a écrit : « C’est avec une immense fierté que je vous dévoile ma photo officielle en tant que Miss World France ». La jeune femme a expliqué que cette nouvelle aventure représente « bien plus qu’un titre » pour elle, insistant sur l’opportunité unique qui s’offre de porter « des valeurs qui me tiennent à cœur, de représenter la France avec élégance, authenticité et détermination ».

Indira Ampiot a également tenu à remercier ses soutiens : « Merci à toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début ». Elle a conclu en rappelant que « l’aventure ne fait que commencer… ». Ces mots résonnent avec ceux qu’elle avait prononcés en mai dernier lors de l’annonce officielle de sa sélection par la société Miss France, où elle avait souligné l’honneur qu’elle ressentait de pouvoir « représenter la France à Miss Monde ».

Un troisième concours international pour la Guadeloupéenne

Le parcours d’Indira Ampiot dans l’univers des concours de beauté a débuté en 2022 avec son élection à Miss Guadeloupe. Ce titre lui a ouvert les portes de la compétition nationale, et en décembre 2022, elle a été sacrée Miss France 2023 lors de l’élection organisée à Châteauroux, succédant ainsi à Diane Leyre. Cette victoire lui a permis de représenter la France sur la scène internationale.

En 2024, Indira Ampiot a participé au concours Miss Univers qui s’est tenu à Mexico. Elle y a obtenu une place à la vingtième position, confirmant sa capacité à représenter dignement la France dans ce type d’événements. Elle est devenue la troisième Guadeloupéenne à porter les couleurs françaises lors de Miss Univers.

Le 18 mai 2026, la société Miss France a annoncé qu’elle serait la candidate française à Miss Monde 2026, saluant notamment son « authenticité », sa « sincérité » ainsi que son « naturel ». L’édition précédente de Miss Monde, en 2025, avait vu le triomphe de la candidate thaïlandaise Suchata Chuangsri. La Française Aurélie Joachim, venue de Martinique, avait atteint la troisième place.

Dans les mois à venir, Indira Ampiot consacrera son temps à la préparation intensive de ce concours au Vietnam, avant le prochain grand rendez-vous de Miss France avec Miss Univers 2026, programmé en novembre à Porto Rico. La représentante française pour ce dernier événement reste à désigner.