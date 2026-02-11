Indice de perception de la corruption 2025: le Bénin maintient sa position mondiale

L’IPC, qui évalue le niveau de corruption perçue dans le secteur public à travers 180 pays, reste un baromètre influent de la gouvernance et de la transparence. Dans l’édition la plus récente, le Bénin figure au 70ᵉ rang mondial, avec un score qui reflète une perception relativement modérée de la corruption par rapport à la majorité des pays classés. Ce positionnement est proche de celui observé l’année précédente, soulignant une certaine stabilité dans la perception internationale du pays sur cet enjeu clé.

Sur le continent africain, le Bénin se place parmi les pays les mieux notés. Selon les données régionales, il partage la 8ᵉ position africaine avec plusieurs autres pays, derrière des nations comme les Seychelles, le Cap-Vert, le Rwanda ou encore Maurice.



L’Indice de perception de la corruption repose sur plusieurs sources d’expertise et d’enquête, qui mesurent la perception du niveau de corruption du secteur public à partir de critères tels que l’intégrité des fonctionnaires, la transparence des institutions et l’application de mécanismes de contrôle.



Si ce classement ne reflète pas nécessairement la réalité exacte des pratiques quotidiennes, il constitue une référence largement utilisée par les décideurs, les opérateurs économiques et les partenaires internationaux pour apprécier l’environnement de gouvernance et les efforts de lutte contre la corruption.



Dans ce contexte, le maintien de la position du Bénin au sein de l’IPC 2025 peut être interprété comme le signe d’une relative constance dans les efforts du pays pour renforcer la transparence et la responsabilité dans la gestion publique. Les autorités et les acteurs de la société civile sont régulièrement appelés à poursuivre les actions de renforcement institutionnel afin de consolider ces acquis et améliorer encore la perception internationale.