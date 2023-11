Inde: les 40 ouvriers piégés dans l’effondrement d’un tunnel déclarés vivants

- Publicité-

Plus de peur que de mal. Les quarante ouvriers indiens qui étaient pris au piège depuis le dimanche 12 novembre dans l’effondrement d’un tunnel routier en construction, dans le nord de l’Inde, ont été déclarés vivants par les équipes de sauvetage.

Le drame a débuté dimanche dernier lorsque le tunnel en construction a subi un effondrement, laissant les ouvriers pris au piège à l’intérieur. Les autorités locales et les équipes de secours ont immédiatement été mobilisées pour mener une opération de sauvetage complexe. Karamveer Singh Bhandari, haut commandant de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe, a confirmé dans un communiqué que tous les ouvriers étaient vivants.

Des opérations de secours rapides ont été déployées pour garantir la sécurité et le bien-être des travailleurs coincés. Des provisions d’eau et de nourriture ont été acheminées à l’intérieur du tunnel, assurant un répit temporaire aux ouvriers anxieux. Les efforts continus des équipes de sauvetage ont été salués par la communauté locale et au-delà.

Les enquêtes sur les causes de l’effondrement seront probablement lancées pour garantir que de telles situations ne se reproduisent pas à l’avenir.