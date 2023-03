Inde: l’effondrement d’un temple hindou fait au moins 35 morts (image)

Au moins 35 personnes sont mortes et de nombreuses autres sont portées disparues après l’effondrement d’un temple en Inde lors de la fête hindoue de Ram Navami. L’incident s’est produit dans la ville d’Indore, dans l’État du Madhya Pradesh.

Selon les rapports, un sol qui recouvrait un puits à degrés a cédé, plongeant les fidèles dans les eaux profondes en contrebas. Des images de la scène montrent des corps flottant dans de l’eau boueuse, tandis que les survivants souffrent de blessures aux membres et de fractures. La plupart des victimes sont des femmes et des enfants. Les autorités ont déployé des équipes de sauvetage sur place pour rechercher les personnes disparues.

L’armée est également arrivée pour aider pour les opérations de recherche et de sauvetage. Les forces armées ont utilisé des projecteurs alimentés par un générateur pour rechercher les personnes disparues, pendant que les secouristes utilisaient des cordes, des échelles et des bouteilles d’oxygène pour récupérer les corps.

Le président indien Narendra Modi a exprimé sa tristesse sur Twitter et a déclaré que le gouvernement de l’État était en train de mener les opérations de sauvetage et de secours à un rythme rapide. Les autorités locales ont également bouclé la zone et ont demandé aux proches des victimes de rester à distance pour éviter d’entraver les opérations de secours. « J’ai parlé à CM @ChouhanShivraj Ji et j’ai fait le point sur la situation. Mes condoléances à toutes les personnes touchées et leurs familles », a écrit le président indien Narendra Modi.