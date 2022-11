Inde: La police accuse les rats d’avoir mangé plus de 200kg de cannabis saisis

En inde, la police accuse les rats d’avoir détruit et mangé plus de 200 kg de cannabis saisis à des criminels et conservés dans des postes de police.

Selon un rapport de la police Indienne, plusieurs kilogrammes de cannabis, saisis lors d’opérations policières contre des gangs de passeurs en 2018 et 2019 ont miraculeusement disparu de deux salles de preuves d’un poste de police de la ville de Mathura, dans le nord de l’Inde.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Equateur Fifa Coupe du Monde Angleterre - - USA Fifa Coupe du Monde Tunisie - - Australie Fifa Coupe du Monde Pologne - - Arabie Saoudite Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Qatar 1 3 Senegal Fifa Coupe du Monde Pays de Galles 0 2 Iran Fifa Coupe du Monde Brésil 2 0 Serbie Fifa Coupe du Monde Portugal 3 2 Ghana

Alors que le procès contre les mis en cause a été récemment ouvert, le tribunal a demandé la mise à disposition des pièces à convictions. Mais ce n’est qu’un petit échantillon de cannabis qui a été remis, parce que les rats auraient détruits et mangé une importante quantité de la drogue. « Les rats sont de minuscules animaux et ils n’ont pas peur de la police. Il est difficile de protéger la drogue d’eux », a indiqué le rapport présenté par la police.

Dans la foulée, le juge Sanjay Chaudhary, a déclaré dans une ordonnance que lorsque le tribunal a demandé à la police de sortir la drogue saisie comme preuve, on lui a dit que 195 kg de cannabis avaient été « détruits » par des rats.

Dans une autre affaire impliquant 386 kg de drogue, la police a déposé un rapport indiquant qu’une partie du cannabis avait été mangée par les rats. « La police n’avait aucune expertise dans le traitement de l’affaire car les rats étaient « trop ​​​​petits ». Le seul moyen de protéger les marchandises saisies de ces souris intrépides était de vendre aux enchères le cannabis aux laboratoires de recherche et aux entreprises médicales, et reverser les bénéfices au gouvernement », peut-on lire dans le rapport.

A en croire le juge Chaudhary, environ 700 kg de marijuana saisis par la police se trouvaient dans les postes de police du district de Mathura mais « tout cela était menacé d’infestation par des rats ».

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que les rongeurs sont accusés de faire disparaître de grosses cargaisons de cannabis. En 2018, huit policiers argentins ont été licenciés après avoir accusé des souris d’avoir fait disparaître une demi-tonne de cannabis d’un entrepôt de la police.

Mais les experts ont contesté cette affirmation, affirmant qu’il était peu probable que les animaux confondent le cannabis avec de la nourriture et que « si un grand groupe de souris l’avait mangé, de nombreux cadavres auraient été retrouvés dans l’entrepôt ».