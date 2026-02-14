Inde : IFC et Sumitomo Mitsui émettent une obligation sociale de 500 millions USD

La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, et le groupe bancaire japonais Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) ont annoncé l’émission d’une obligation sociale mondiale de 500 millions de dollars entièrement dédiée à l’inclusion numérique, destinée à soutenir la digitalisation des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans les marchés émergents.

La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, et le groupe bancaire japonais Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) ont annoncé l’émission d’une obligation sociale mondiale de 500 millions de dollars entièrement dédiée à l’inclusion numérique, destinée à soutenir la digitalisation des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans les marchés émergents.

Cette opération, présentée comme une première mondiale, combine le caractère thématique centré sur l’inclusion numérique et la conformité aux exigences TLAC (résolution et fonds propres assimilables) pour la région Asie-Pacifique. Les modalités de l’émission répondent aux principes des obligations sociales définis par l’International Capital Market Association (ICMA), qui encadrent l’affectation des fonds et la traçabilité des impacts sociaux.

Le produit de l’émission doit être affecté à des projets visant à étendre l’accès des PME au financement via des solutions numériques, avec un suivi des résultats attendu par les émetteurs et leurs partenaires. Sarvesh Suri, vice-président régional de l’IFC pour l’Asie et le Pacifique, a souligné le rôle des PME dans la création d’emplois et présenté cette opération comme une nouvelle voie d’utilisation des marchés de capitaux pour soutenir l’inclusion numérique et financière.

Publicité

Une part significative destinée à l’Inde et aux prêts numériques

Une portion importante des ressources sera orientée vers le portefeuille de prêts numériques de SMFG India Credit Company Limited, filiale du groupe japonais active sur le marché indien. Selon les documents de l’opération, ces fonds permettront d’accroître la capacité de prêt envers des entreprises formelles et informelles qui peinent à accéder au crédit via les canaux bancaires traditionnels.

Les mécanismes retenus s’appuient sur des évaluations de solvabilité intégrant des données alternatives et des processus de crédit automatisés, afin d’accélérer les décisions et de réduire les coûts opérationnels. L’utilisation de ces outils numériques vise à rendre l’offre financière plus inclusive, en ciblant des segments d’entreprises jusque-là sous-bancarisés.

La structuration financière intègre des exigences de reporting et d’allocation des fonds conformes aux standards ICMA, avec des indicateurs destinés à mesurer le nombre d’entreprises touchées, le volume de crédits digitaux distribués et les effets sur l’emploi local. L’IFC précise qu’il s’agit de sa première participation à une opération thématique exclusivement consacrée à l’inclusion numérique et de son premier investissement dans un instrument compatible TLAC en Asie-Pacifique.