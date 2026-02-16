Inde : Emmanuel Macron entame une visite officielle de trois jours centrée sur la défense et l’intelligence artificielle

Le président de la République, Emmanuel Macron, a posé le pied en Inde très tard dans la nuit de lundi 16 février 2026, entamant une visite officielle de trois jours destinée à resserrer des liens déjà soutenus entre Paris et New Delhi. Il était accompagné de son épouse, Brigitte Macron.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a posé le pied en Inde très tard dans la nuit de lundi 16 février 2026, entamant une visite officielle de trois jours destinée à resserrer des liens déjà soutenus entre Paris et New Delhi. Il était accompagné de son épouse, Brigitte Macron.

L’avion présidentiel a atterri à Bombay (Mumbai), le centre financier du pays, aux alentours de minuit heure locale, ce qui correspond à 18h30 UTC. Cette escale marque le lancement d’un déplacement diplomatique ambitieux.

Au cœur de la mission figurent des enjeux économiques et stratégiques majeurs, avec la perspective d’un méga-contrat portant sur l’achat de 114 avions de combat Rafale qui pourrait être au centre des discussions entre les deux États.

Publicité

Mercredi 18 février 2026, Emmanuel Macron doit se rendre à New Delhi pour participer à un sommet consacré à l’intelligence artificielle, une étape qui illustre l’importance donnée à la coopération technologique entre les deux pays.

Objectifs économiques et diplomatiques

Une forte délégation d’hommes d’affaires et de responsables économiques accompagne le chef de l’État, témoignant de la volonté de Paris de transformer les opportunités commerciales en accords concrets. Au-delà des dossiers militaires, l’Élysée ambitionne d’élargir et d’approfondir un partenariat jugé stratégique.

Les discussions attendues devraient porter sur plusieurs secteurs — industrie, technologies émergentes, et coopération industrielle — afin de donner un nouvel élan aux relations bilatérales. Pour la France, l’Inde représente à la fois un marché clé et un allié essentiel dans un contexte international en pleine recomposition.

Publicité