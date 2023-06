Inde: au moins 50 morts suite à une collision frontale entre deux trains

Le déraillement d’un train dans l’est de l’Inde fait craindre de nombreuses victimes. Un train de passagers a déraillé et est entré en collision avec un train de marchandises.

Au moins 50 personnes ont été tuées et 300 hospitalisées en Inde après qu’un train de passagers a déraillé et est entré en collision avec un train de marchandises dans le district de Balasore, en Odisha, vendredi, selon les médias. Des opérations de secours sont en cours sur le site et « toute l’assistance possible » est apportée aux personnes touchées, a déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi dans un tweet vendredi.

Distressed by the train accident in Odisha. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to Railway Minister @AshwiniVaishnaw and took stock of the situation. Rescue ops are underway at the site of the mishap and all…