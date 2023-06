Incendies au Canada : des pompiers africains en renfort pour combattre les feux

- Publicité-

Depuis le vendredi 2 juin, le Canada brûle. Et plus de 200 pompiers sud-africains ont été envoyés pour participer à la lutte contre ces gigantesques incendies de forêt.

Face à la demande d’assistance urgente formulée par le Centre inter-agences canadien de lutte contre les incendies de forêt et à la suite d’un protocole d’accord entre le Canada et l’Afrique du Sud, signé en 2019, plus de 200 pompiers d’Afrique du Sud se sont rendus au Canada afin d’aider leurs collègues canadiens à combattre une saison de feux de forêt sans précédent.

Une vidéo virale montrant une équipe de plus de 200 pompiers sud-africains chantant et dansant en Alberta a touché le cœur de nombreuses personnes. La vidéo a été tournée lundi matin par Allyssa Boulianne à Leduc, au sud d’Edmonton, alors que l’équipe séjournait dans un hôtel de la ville.

200+ South African firefighters landed in Edmonton, Canada to assist in the fight against the raging wildfire. 🇿🇦🇨🇦pic.twitter.com/flXKqlvYxG — Made In Canada (@MadelnCanada) June 8, 2023

Les alliés du monde entier ont promis d’accroître leur aide au Canada dans sa lutte contre les centaines d’incendies qui ont ravagé le pays au cours du pire début de saison des feux de forêt qu’il ait jamais connu. Les incendies de forêt qui ont pris de l’ampleur au cours du mois dernier ont forcé des dizaines de milliers de personnes à quitter leur maison et ont provoqué un nuage de fumée sur une grande partie des États-Unis.

La ministre sud-africaine de l’Environnement, Barbara Creecy, a indiqué que c’est la cinquième fois que les deux pays partageront du personnel de lutte contre les incendies. « La vaste expérience et la formation de ces pompiers renforceront considérablement les efforts pour supprimer et gérer les incendies de forêt en Alberta « , a-t-elle affirmé dans un communiqué.

L’aide de l’Afrique du Sud n’a pas été sans controverse dans le passé. En 2016, 300 pompiers se sont envolés pour Fort McMurray pour aider à l’incendie majeur qui a forcé l’évacuation de la ville, mais le déploiement prévu d’un mois a duré moins de deux semaines en raison d’un différend sur la rémunération.

Les pompiers étrangers reçoivent des allocations et un salaire supplémentaire lorsqu’ils combattent des incendies à l’étranger. Les pompiers sud-africains avaient déploré que leur salaire en Alberta était inférieur à ce que les Canadiens empochaient. Le ministre Blair a assuré que le salaire serait réglé correctement cette fois-ci.