Imprimeries en France : le nombre passe de 6 300 à 4 000

En France, le paysage de l’imprimerie se reconfigure : le pays est passé de 6 300 imprimeries en 2012 à environ 4 000 aujourd’hui, alors que le chiffre d’affaires du secteur reste élevé (7,7 milliards d’euros en 2023) et que la demande se déplace vers des plateformes d’impression en ligne.

La décrue du nombre d’établissements représente une baisse annuelle moyenne d’environ 3,5 %. Dans la grande majorité des cas (96 %), il s’agit de structures de moins de 50 salariés. Ce resserrement du tissu industriel ne se traduit pas par une chute équivalente du volume d’affaires : la valeur de la production demeure significative, signe d’une recomposition plus que d’un effondrement.

Plusieurs facteurs expliquent cette évolution : la hausse du prix du papier (+40 % entre 2021 et 2023), une transition numérique jugée insuffisante par nombre d’acteurs et la substitution progressive de commandes traditionnelles par des services web-to-print, estimés en croissance annuelle entre 5 et 8 % selon les observateurs cités. Parallèlement, l’impression personnalisée devrait connaître une forte dynamique, avec une projection de croissance de 10,1 % par an jusqu’en 2030 selon Grand View Research.

Le modèle plateforme, vecteur de mutation

Les plateformes d’impression en ligne fonctionnent sur un principe proche des marketplaces : la commande client déclenche une sélection automatique de l’imprimeur partenaire le plus adapté — souvent le plus proche géographiquement — via un algorithme. Ce mode opératoire promet des délais réduits, des tarifs concurrentiels et une réduction de l’empreinte carbone par limitation des transports.

Sur le plan macroéconomique, le marché mondial de l’impression valait 15 milliards de dollars en 2025 et affichait une croissance annuelle de 7,4 %. En France, le maillage du commerce électronique, avec 153 000 sites marchands actifs en 2024, soutient une demande régulière pour des supports imprimés tels que cartes de visite, flyers, emballages et signalétique.

Exemple de la stratégie européenne : HelloPrint, certifiée B Corp, s’appuie sur un réseau de plus de 300 partenaires d’impression répartis dans 31 pays et a déclaré un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros. L’entreprise ne centralise pas la production dans une usine unique, mais confie les commandes à des imprimeurs locaux choisis par son algorithme en fonction de la proximité, du coût et de critères de durabilité. HelloPrint affiche l’empreinte carbone de plus de 80 % de ses produits et propose des options telles que le papier FSC et la compensation carbone ; la société vise la neutralité carbone nette d’ici à 2030.

Sur l’offre, la plateforme supprime les minima de commande et regroupe une large gamme de supports sur une interface unique. Des outils de vérification des fichiers sont proposés avant impression pour limiter les erreurs de production.

Le cadre réglementaire pèse également sur la transformation du secteur. La réglementation européenne PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), applicable à compter du 12 août, impose des exigences accrues de recyclabilité, un taux de vide maximal de 50 % pour les emballages e‑commerce et un étiquetage obligatoire des matériaux. En France, la loi AGEC prévoit une réduction de 20 % des plastiques à usage unique d’ici 2026, situation susceptible d’avantager les plateformes certifiées (B Corp, FSC) et documentant leur conformité, au détriment des acteurs qui n’opèrent pas ces adaptations.