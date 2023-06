Implosion du « Titan »: les débris du sous-marin ramenés à la surface (Vidéo)

Les débris métalliques du sous-marin Titan appartenant à OceanGate ont été déchargés du navire Horizon Arctic à St John’s, au Canada, mercredi 28 juin.

Une semaine après la disparition du submersible Titan alors qu’il se rendait sur le site de l’épave du Titanic, les débris ont été chargés sur des camions à l’aide d’une grue, mercredi 28 juin. Des images de ces morceaux ont été vues pour la première fois après avoir été ramenés sur le rivage.

Looks like nose of #Titan being lifted off Horizon Arctic pic.twitter.com/OZuClp7JAt — Heather Gillis (@HeatherMGillis) June 28, 2023

⚡️The first footage of the wreckage of the sunken submersible"Titan", raised from the depths of the Atlantic pic.twitter.com/cENHjP23Jp — War Monitor (@WarMonitors) June 28, 2023

JUST IN: Debris From The Titanic Submarine Have Been Removed From The Ocean Floor pic.twitter.com/iMfsZZd42Q — Economy (@economy) June 28, 2023

Des morceaux de l’engin mutilé ont été ramenés sur la terre ferme à Terre-Neuve, au Canada, mercredi matin, dans l’espoir de contribuer à l’enquête sur la tragédie et de répondre aux questions concernant la conception expérimentale de l’engin, les normes de sécurité et l’absence de certification. De grands morceaux de métal ressemblant à des parties de la coque blanche du Titan et à des patins d’atterrissage conçus pour se poser sur le fond marin ont été hissés sur un quai utilisé par les garde-côtes canadiens à St John’s, à partir d’un navire canadien appelé Horizon Arctic.

Il était également possible de voir des câbles tordus et d’autres éléments probablement liés à la mécanique du submersible de 6,7 mètres, qui avait été mis à l’eau avec l’aide d’un navire le 18 juin pour tenter de plonger vers l’épave du Titanic, mais qui avait perdu le contact avec la surface une heure et quarante-cinq minutes plus tard.

La récupération des débris est un élément clé de l’enquête visant à déterminer ce qui a mal tourné dans l’opération menée par la société américaine propriétaire du submersible, OceanGate, après plusieurs années de questions soulevant de sérieux doutes quant à la conception de l’engin.