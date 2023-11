Immigration: parti de la Guinée pour l’el dorado européen, Moussa Komara s’éteint en Algérie

Triste fin pour Moussa Komara. Le jeune guinéen avait décidé de rallier l’el dorado européen en passant par l’Algérie: son rêve était la France. Mais Moussa, heurté aux dangers de l’immigration clandestine, n’ a pu accomplir son rêve. Il s’est éteint en cours de trajet.

S’il y a bien une histoire qui retient actuellement l’attention sur les réseaux sociaux, c’est bien celle de Moussa Komara. Le jeune homme d’origine guinéenne a tenté une immigration irrégulière dont il a finalement payé au prix de sa vie.

Parti de la Guinée pour l’Algérie, dans l’espoir de rejoindre l’el dorado européen, Moussa a tiré sa révérence à Alger. Selon les informations parvenues à la Rédaction de BENIN WEB TV, Moussa est arrivé en Algérie depuis le 15 août 2023.

Mais toutes ses tentatives pour poursuivre son itinéraire ont heurté à la rigueur de la politique de lutte contre l’immigration clandestine des autorités algériennes. Face à cette situation en Algérie et au regard des refoulements et expulsions, Moussa et ses amis ont été obligés de se disperser.

- Publicité-

Après cette séparation, les amis de Moussa n’ont plus de ses nouvelles en Algérie. Très inquiets, ils ont lancé un avis de recherche qui a permis de le retrouver après plusieurs jours d’incertitudes. Seulement, Moussa était souffrant et très amaigri. Il souffrirait de la gastroentérites à rotavirus, selon certaines sources non médicales. Ses images qui ont circulé sur les réseaux sociaux ces dernières heures, laissaient transparaître un adolescent tout amaigri, au bord de la rupture et au pronostic vital engagé.

Fin d’un parcours d’immigré triste et déplorable

Transporté d’urgence à l’hôpital central d’Algérie, l’état de santé de Moussa Komara semblait s’améliorer jusqu’à la semaine dernière. Mais il s’en est finalement pas sorti. Moussa a rendu l’âme dans la nuit du mardi à mercredi, mettant fin à un parcours d’immigré triste et déplorable. Le jeune guinéen s’en va donc, sans réaliser son rêve, celui de vivre dans l’el dorado européen, laissant ses proches dans une tristesse incommensurable.

Sur les réseaux sociaux, les messages de piété ont inondé la toile en hommage à Moussa Komara. « Il a été un élève du Collège Lambandji Banque Mondiale quand j’y étais comme Principal du Collège, entre 2014 et 2019. C’est lui qui faisait les installations électriques pour la direction. Un jeune sociable. Ensemble disons « Paix à son âme », a témoigné Traoré Abdoulaye Fatoumata, actuel Proviseur du Lycée Collège Sonfonia.