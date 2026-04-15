« Ils peuvent vous faire mal », Müller appelle le Bayern à la prudence face au Real Madrid

Malgré l’avantage acquis à l’aller, Thomas Müller met en garde le Bayern Munich avant le choc retour de Ligue des champions contre le Real Madrid, soulignant la dangerosité intacte des Madrilènes.

Figure emblématique du Bayern Munich, Thomas Müller a appelé à la vigilance avant le quart de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid, ce mercredi. Fort de son succès 2-1 à l’aller, le club bavarois abordera ce rendez-vous décisif à l’Allianz Arena avec un léger avantage, mais l’international allemand refuse tout excès de confiance.

« Honnêtement, le Real Madrid n’est pas aussi fort cette année que par le passé », a-t-il confié, selon Bavarian Football Works. Avant de tempérer immédiatement : « Mais ils regorgent toujours d’excellents joueurs. Ils peuvent vous faire mal à tout moment, ils restent dangereux. » Confiant dans la dynamique de son équipe, Müller estime toutefois que le Bayern est prêt à franchir un cap : « Pour le Bayern, la saison se déroule bien et on sent que le groupe est prêt à passer à l’étape supérieure. »





