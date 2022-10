« Ils m’ont laissé tomber… », Josey revient sur les faits marquants de son scandale avec Serey Die

Après une longue pause, Josey s’apprête à faire son retour sur le devant de la scène. De passage sur la NCI ce jeudi pour parler de ses projets, la chanteuse a profité pour revenir sur les faits qui l’ont beaucoup marqué durant son scandale avec le père de ses enfants Serey Die.

Tel un phœnix, Josey renaît après une période tumultueuse comparable à la traversée du désert. La chanteuse Ivoirienne qui s’est retrouvée au centre d’un gros scandale en raison de sa relation avec Serey Die, prépare actuellement la sortie imminente d’un EP de 4 titres.

En attendant la sortie de cet opus intitulé « Phoenix », le 14 octobre prochain, Josey a fait sa première apparition publique ce jeudi 13 octobre sur le plateau de la Nouvelle Chaine Ivoirienne (NCI). L’occasion pour la chanteuse de rappeler qu’elle était absente pendant tout ce temps à cause de sa deuxième grossesse.

Interrogée sur la raison pour laquelle elle a titré son prochain EP Phoenix, Josey a ouvertement révélé qu’elle renaît de quelque chose. « Oui, je renais de quelque chose, je n’étais pas là pendant un bon moment, j’ai été sujette à beaucoup de polémique qui m’ont un peu bousculée, un peu tuée un tant soit peu musicalement, émotionnellement, moralement. Je renais parce que je me suis reprise« , a-t-elle répondu avant d’ajouter comment elle est parvenue à sortir gagnante de cette épreuve.

« Ce n’est pas facile. Je me suis faite aidée par des personnes qui tiennent à moi notamment, ma famille, mon fiancé, mes enfants et puis voilà je suis là à nouveau« , a-t-elle indiqué.

Le plus difficile à supporter…

Parlant de ce qui l’a beaucoup marqué durant cette épreuve combien difficile, la nouvelle compagne de Serey Die a affirmé avoir été trahie per des proches. « Le plus difficile, c’était de me rendre compte que beaucoup de personnes m’avaient laissé tomber. Des personnes proches en qui j’avais tellement confiance. On m’a montré place. Je ne m’attendais à ce que ces personnes me laissent tomber« , a-t-elle indiqué.

A noter que sur le prochain EP qui sortira ce 14 octobre 2022, Josey a consacré un morceau à cette période sombre de sa vie. Intitulé Coup de gueule, la chanteuse a dit ses quatre vérités à ses détracteurs dans ce titre, tout comme elle le fait d’ailleurs ces derniers à travers ces médias sociaux.