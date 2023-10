« Ils m’ont fait des propositions d’aller me « laver », Bebi Philip évoque le fétichisme

- Publicité-

Lors de son passage dans l’émission Showbuzz du lundi 2 octobre 2023, l’arrangeur-chanteur Bebi Philip a fait des révélations sur sa carrière musicale et sur des propositions liées au fétichisme.

De graves propositions ont été faites à Bebi Philip, l’un des meilleurs jeunes arrangeurs coupé décalé en Côte d’Ivoire. Selon ses relations, certaines personnes qui pensent que sa carrière musicale n’est pas vraiment proportionnelle lui ont proposé de vendre son âme pour devenir célèbre. Interrogé sur ce sujet dont il avait déjà fait cas dans une vidéo, Bebi Philip n’a pas fait dans la dentelle pour se confier.

« Il y a beaucoup de personnes qui ont regardé la vidéo et m’ont fait des propositions d’aller me ‘laver’ (recours au charlatanisme). J’ai refusé parce que je sais que j’ai du talent. Toutefois, je dois me remettre en cause et l’exprimer totalement », a-t-il répondu.

- Publicité-

Du haut de ses 15 ans de carrière, Bebi Philip est conscient que sa carrière n’a pas le succès proportionnel à son talent. « Je sais que pour le moment, ce n’est pas proportionnel. Ça va certainement venir, vu la nouvelle dynamique dans laquelle je suis actuellement. Dans la carrière d’un artiste, il y a des hauts et des bas. J’ai fait une rétrospection pour savoir ce qui allait et ce qui n’allait pas. J’ai compris que j’ai plusieurs cordes à mon arc et il est très difficile de me canaliser », a-t-il expliqué sur le plateau de Showbuzz.