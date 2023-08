« Il y avait du monde et… » : un témoin raconte l’arrivée de la dépouille du président Bédié

Après avoir été évacué par hélicoptère à Abidjan, l’ancien Président Henri Konan Bédié a été hospitalisé à la PISAM où il est finalement décédé à l’âge de 89 ans. Selon les témoignages d’un vigile, sa dépouille a été transportée à la morgue de Treichville.

Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d’Ivoire, est décédé dans la soirée du mardi 1er août 2023 à la Polyclinique internationale Sainte Anne-Marie (PISAM) située à Cocody. Selon un témoin rapporté par le confrère AIP, la dépouille du Sphinx de Daoukro est actuellement conservée à Ivosep.

Mathurin S., un vigile travaillant dans une entreprise à proximité de la société Ivosep de pompes funèbres à Treichville, a assisté à l’arrivée de la dépouille d’Henri Konan Bédié vers 22 heures ce mardi sombre. Il décrit une scène qui ressemble à un défilé officiel, flanqué d’une pléiade impressionnante de « corps habillés ».« Il y avait une très grande animation de bruits de voitures à cette heure tardive, ce qui n’est pas habituel. Je suis donc sorti pour voir ce qui se passe. C’est alors que j’ai vu six cargos de corps habillés et plusieurs voitures 4X4. Certains parmi eux sont entrés et beaucoup d’autres étaient dehors. Je me suis donc assis. Il y avait du monde et personne ne parlait y compris les vigiles de Ivosep. Je me demandais bien qui était décédé et je ne disais que ça ne pouvait être qu’un haut gradé de l’armée », relate-t-il.

Selon son témoignage, une ambulance est apparue environ quinze minutes plus tard, accompagnée d’un corbillard blanc transportant la dépouille du président décédé. Des véhicules accompagnaient la procession funéraire. Les autorités sont arrivées dans les installations d’Ivosep et sont restées pendant un certain temps avant de partir. » Je n’ai pas vu d’hélicoptère. Personne ne m’a rien dit et c’est tôt ce matin que j’ai appris à la radio que le Président Bédié est décédé », témoigne-t-il.

Tout au long de sa carrière politique, Henri Konan Bédié a occupé des postes de haute importance. Il a été ministre de l’Économie et des Finances sous le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny, puis président de l’Assemblée nationale et dauphin constitutionnel avant de devenir président de la République de Côte d’Ivoire entre 1993 et 1999.