« Il y a un point que les gens ne perçoivent pas, c’est l’inversion du calendrier électoral », Victor Topanou

Ainsi, on aura désormais des candidats à l’élection présidentielle qui proviennent d’une formation politique. Ce qui veut dire quelqu’un qui a une base politique, un parcours politique et soutenu par une force politique.

Selon l’universitaire Victor Topanou, à partir de 2026, selon les députés et les maires qui seront installés en janvier. Il leur reviendra ensuite de choisir qui sera candidat à la présidentielle. Logiquement, ces candidats à l’élection présidentielle doivent provenir des partis politiques des députés et maires qui porteront la candidature de telle ou telle autre personnalité.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.