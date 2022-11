« Il y a un certain chanteur qui oublie qu’il a vécu 2 ans à mes frais », Samuel Eto’o

Le président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o a révélé, mardi nuit, avoir financé pendant au moins deux ans, les besoins vitaux d’un artiste qui se serait permis de le critiquer aujourd’hui.

Le torchon brûle entre Samuel Eto’o et un artiste camerounais. Alors qu’il réglait ses comptes avec ses détracteurs dans un entretien accordé à Canal 2 international, Samuel Eto’o a taclé un artiste qu’il a eu à soutenir dans le passé.

Pour l’ex-international camerounais, des personnes ont pensé qu’il a des choses à cacher. » Certains ont même essayé de dire à l’opinion publique que je me refaisais une santé financière, mais ceux là, ils oublient que quand ils ont des difficultés, c’est vers moi qu’ils se retournent pour que je les aide« , a déclaré Samuel Eto’o.

Il va plus loin en évoquant le cas d’un rappeur qui s’est retourné contre lui. « Il y a même un certain chanteur rappeur qui oublie que pendant deux ans, il a vécu à mes frais en Europe avec plus de 5000 euros par mois. Je lui donnais 5000€ le mois (Soit 3.250.000F) et il me cr!t!que aujourd’hui« , a lâché sans ambages Samuel ETo’o sans citer de nom.

Selon les informations de BENIN WEB V, il s’agirait de l’artiste Valsero, surnommé « le général Valséro ». Dans son entretien, le président de la Fécafoot, Samuel Eto’o, a rassuré que ses réalisations sont à plus 64%, après 11 mois à la tête de la faîtière du football Camerounais. Samuel Et’o est élu président de la fédération Camerounaise de football en décembre 2021.