«il y a trop de spéculations», Fally Ipupa après le drame survenu à son concert

Au cœur de l’actualité à cause des incidents malheureux enregistrés lors de son concert au stade des martyrs de Kinshasha, le chanteur Fally Ipupa a été reçu sur TV 5 Monde Afrique mardi dernier. L’occasion pour le chanteur de se prononcer sur les nombreuses rumeurs qui circulent sur sa présumée arrestation.

Au moins onze personnes dont deux policiers ont perdu la vie dans une bousculade lors du concert du chanteur congolais Fally Ipupa dans le plus grand stade de la capitale, Kinshasa ce samedi 29 octobre 2022, a annoncé le Vice-premier ministre, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, dans une déclaration officielle.

Interrogé sur le sujet au micro de TV5 Monde ce mardi, Fally Ipupa qui avait présenté ses condoléances aux familles éplorées dans un communiqué sur ses réseaux sociaux, a indiqué qu’il manque encore des précisions sur le nombre exact de décès.

« On a pas encore des précisions parce qu’il y a trop de spéculations. Il y a des gens qui parlent des morts de certains fans et des policiers mais on ne sait pas encore », a-t-il déclaré avant de compatir aux douleurs des familles éplorées. « Mais moi je compatis avec toutes ces familles là », a-t-il ajouté.

Pour rappel, certaines familles qui ont perdu leurs enfants lors de cette bousculade au stade ont saisi la justice à travers une plainte officielle dont la copie est parvenue à nos confrères de Mbote.