«Il y a des tâches que je ne peux plus accomplir», George Weah

Candidat malheureux aux élections présidentielles de 2023 au Libéria, l’ancien président et ancien joueur de football George Weah s’est prononcé sur la probabilité qu’il se présente ou non aux élections présidentielles de 2029.

Elu en 2017, le président sortant du Libéria, George Weah a concédé sa défaite en novembre 2023 face à Joseph Boakai. Et contre toute attente, il ne se représentera pas en 2029 à la présidentielle.

La révélation a été faite alors qu’il s’adressait aux fidèles de son église dimanche 14 janvier 2024 à Monrovia. « Les Libériens verront bien que je suis plus vieux et qu’il y a des tâches que je ne peux plus accomplir », a-t-il indiqué.

En plus de son âge qu’il trouve déjà très avancé, George Weah a expliqué qu’il n’a pas l’intention de s’éterniser en politique.

« J’ai 57 ans et l’âge de la retraite est fixé à 65 ans (au Liberia). Dans six ans, j’aurai 63 ans et je ne pourrai pas travailler pendant deux ans seulement. (…) Vous ne me traînerez pas en politique jusqu’à mes 90 ans. Je remercie les Libériens de m’avoir permis de devenir président, que ce soit une ou cinquante fois. Je vous garantis que ce ne sera qu’une seule fois », a expliqué George Weah qui semble très sûr de son choix.

Même s’il n’a pas révélé ses projets, l’ancien président George Weah a clamé haut et fort que son parti, le Congrès pour le changement démocratique (CDC), resterait une forte opposition.