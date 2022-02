« Il y a 3 catégories de politiciens face au pouvoir Talon », Alain Adihou

Après un temps d’hibernation, l’opposition au régime de la rupture s’éveille de plus en plus pour reprendre le combat politique là où il l’avait laissé. C’est ce que l’on peut comprendre de l’intervention de Alain Adihou lors du conseil national du parti GSR. Ce combat, précise-t-il se fera entre trois catégories d’acteurs politiques.

Le parti Grande Solidarité Républicaine (GSR) a tenu le samedi 12 Février 2022 son conseil national. Présent aux activités, Alain Adihou envoyé par la FCBE a indiqué dans son discours que les partis politiques qui se réclament de l’opposition ont de grands défis à relever. Parmi les défis majeurs, poursuit-il, il y a la lutte pacifique pour le rétablissement de la démocratie consensuelle chèrement mise en place en 1990.

« Pour y parvenir en s’opposant au régime de l’actuel président de la République, il faut être à la fois courageux, audacieux et persévérant« , conseille-t-il.

Pour Alain Adihou, scrutant l’environnement politique, le Bénin est à la croisée des chemins. Dans le microcosme politique, il peint l’existence de trois catégories d’acteurs politiques. « Parmi ses enfants, hommes et femmes qui sont en politique, on distingue trois catégories », indique le représentant de la FCBE.

La première catégorie selon Alain Adihou est constituée des acteurs politiques hommes et femmes qui ont jeté l’éponge disant qu’il est inutile, voire illusoire de lutter pacifiquement pour faire rétablir la démocratie béninoise. Dans la deuxième catégorie, poursuit l’ancien ministre en charge de la relation avec les institutions, on retrouve les hommes et femmes politiques qui travaillent pour redonner au Bénin, un parlement monocolore qui continuera à être la caisse de résonnance du pouvoir exécutif.

A côté de ces deux catégories, l’acteur politique retrouve une troisième catégorie constituée d’hommes et de femmes politiques qui s’organisent avec courage, intelligence et patience pour sauver la démocratie menacée; mais dans un contexte national de paix et de concorde.

« Nous pensons que le parti Grande Solidarité Républicaine (GSR) est dans cette troisième catégorie. Le parti FCBE également. C’est pour cela que nous devons ensemble avec les autres partis qui se retrouvent dans cette catégorie, travailler sérieusement à faire cesser l’humiliation que connait notre pays« , suggère le représentant de la Fcbe

Pour lui, les dirigeants actuels ont tout intérêt à prendre en compte les préoccupations de la population pour qu’en plus de la misère grandissante, qu’on ait pas à perdre la paix. A croire Alain Adihou, il vaut mieux lutter contre l’arbitraire, l’exclusion et le tout pour soi. Tels sont les défis, indique-t-il que l’opposition doit relever les tout prochains jours.