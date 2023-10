« Il veut me mettre en prison », l’ex footballeur Serey Dié porte plainte contre Patcko Yao

- Publicité-

Serey Dié, ancien capitaine de l’équipe nationale de football de Côte d’Ivoire, a déposé une plainte pour diffamation et injure à l’encontre de Patcko Yao, après des propos diffamatoires dirigés envers sa femme, Josey.

L’ancien footballeur ivoirien Serey Dié a déposé une plainte officielle contre l’influenceur ivoirien Patcko Yao pour diffamation envers la chanteuse Josey. Cette affaire remonte à l’année dernière, mais Serey Dié a récemment découvert la vidéo incriminante publiée par Patcko Yao, ce qui l’a poussé à réagir.

Suite à la plainte de Serey Dié, le tiktokeur Patcko a publié une vidéo sur sa page Facebook, pour s’excuser publiquement en demandant pardon à Serey Dié pour ses précédents commentaires diffamatoires à l’encontre de Josey, avec qui il avait eu une relation par le passé.

« Aidez-moi à demander pardon à Serey Dié. Capi mon vieux père, je te demande pardon. L’année passée, j’avais fait une vidéo sur la chanteuse Josey et apparemment, c’est maintenant qu’il a vu et il n’a pas apprécié. Il a porté plainte et il veut me mettre en prison. Capi, il faut avoir pitié, tu vas retirer la plainte », a-t-il affirmé.

Le tiktokeur Patcko Yao appelle à la médiation

Mieux, le titokeur implore Serey Dié de retirer la plainte qu’il a déposée à son encontre, affirmant qu’il ne répétera jamais une telle erreur et qu’il comprend les conséquences graves de ses actions.



«Je ne vais plus jamais recommencer jusqu’à ma mort, je ne ferais plus de vidéo sur Josey. Depuis qu’on m’a informé de la plainte, j’ai perdu l’appétit. Même si tu ne me connais pas, je demande pardon. Relayez la vidéo jusqu’à ce que Serey Dié la voit et qu’il me pardonne. Tout ce que j’ai dit, c’était pour le game », a-t-il imploré.

Suite à cette plainte, Patcko Yao recherche également le soutien de l’influenceur ivoirien Apoutchou National pour intervenir en sa faveur et aider à apaiser les tensions entre lui et Serey Dié.

L’affaire a suscité l’attention des médias et des fans, qui suivent de près les développements de ce litige. Pour l’instant, il reste à voir comment cette situation se déroulera et si les parties parviendront à une résolution pacifique.