Il trouve une enveloppe contenant une somme estimée à près de 2 millions f CFA et la remet à la police

Dans la ville de Reims au nord-est de la France, un homme qui avait trouvé une enveloppe contenant 2 670 euros en espèces (soit environ 1.753.000 f CFA) sur le parking d’une clinique près de Reims, l’a rapportée au commissariat. Le propriétaire de l’argent a été retrouvé par la police qui a pu lui remettre son dû.

C’est une double histoire heureuse pour ce père de famille dont la femme a accouché. Le 21 mars au matin, un monsieur de 58 ans ramasse une grande enveloppe qui traîne par terre sur le parking d’une clinique de Reims, une ville du nord-est de la France. Il l’entrouvre… et découvre à l’intérieur une importante liasse de billets. Sa trouvaille en poche, le quinquagénaire, une personne honnête, s’en va la remettre au commissariat de Reims où les policiers font le décompte : il y en a pour 2670 euros.

[#ActionCitoyenne] Un 👤 déposait à la police de #Reims une ✉️ trouvée sur le parking d'une clinique avec + de 2600€ en espèces.

Au soir, un 👨 déclarait avoir perdu une ✉️.

Revenu avec les justificatifs, le propriétaire récupérait son bien. Émotions fortes pour ce jeune papa ! — Police nationale 51 (@PoliceNat51) March 27, 2023

Comme le rapporte le média 7sur , « immédiatement, les policiers lancent une enquête pour retrouver le propriétaire ». “Nous, on était embêté car les indices étaient faibles pour retrouver l’origine de l’argent”, précise M. Vasseur. “Mais le 21 au soir, un homme nous demande si on n’a pas vu une enveloppe avec cette somme dedans, car il l’avait perdue. Il avait emmené sa femme à la clinique en urgence pour accoucher et avait perdu l’enveloppe. Il venait de vendre une voiture”.

La somme qu’il dit avoir perdue est exactement celle trouvée par le passant. Les policiers sont gens prudents, et demandent au jeune papa de leur confirmer la transaction. Pas de problème : le lendemain 22 mars, il revient au commissariat, accompagné de la dame qui a acheté la voiture et effectué le retrait. Un heureux événement en appelant un autre, c’est avec son enveloppe que le jeune père de famille est reparti du commissariat, soulagé de l’avoir retrouvée.