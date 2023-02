« Il temps pour moi de me consacrer à ma… », Kerozen met une pause à sa carrière

Après avoir inscrit son nom dans le cercle restreint des artistes ivoiriens les plus influents de ces dernières années, l’artiste Yobo Constant Joël connu sous le nom de Kerozen a décidé de mettre une pause à sa carrière afin de se consacrer davantage à sa famille et sa fondation.

Kerozen occupe aujourd’hui une place de choix dans le classement des artistes ivoiriens les plus en vogue. Révélé au public en 2017 grâce à son morceau, « Mon heure a sonné », le protégé de Emma Dobre a très vite réussi à se démarquer grâce à son talent hors pair mais surtout les messages qu’il véhicule souvent dans ses morceaux. Il a de ce fait, enchainé des morceaux qui ont tous connu un succès fulgurant en Côte d’ivoire, en Afrique voire dans le monde.

Dans une récente interview, l’artiste Primud d’or 2021 qui avait récemment annoncé son mariage pour cette année 2023, a décidé de mettre une pause à sa carrière musicale afin de se consacrer davantage à sa famille et à sa fondation.

« Vous savez, par la grâce de DIEU, j’ai eu à faire beaucoup de tubes et là, il temps pour moi de me consacrer à ma Fondation, j’ai besoin de me reposer. Depuis 2016, je suis dans le top 3 de la musique par ma grâce de DIEU, franchement, j’ai besoin de souffler un peu de vivre, de me consacrer à ma famille », a déclaré l’enfant de Siropex.

Selon Kerozen, il a été très occupé par sa carrière musicale et il a besoin de souffler et de passer plus de temps avec sa famille. « Dieu m’a tout donné mais je ne profite pas assez de mes enfants, de tout ce que j’ai pu réaliser par sa grâce, car je ne fais que voyager. Aujourd’hui, j’ai besoin de partager cela avec le maximum de personnes qui sont dans le besoin car je ne suis pas ingrat, donc ma Fondation sera ma priorité. Avec la Fondation, nous avons prévu faire 1000 aires de jeux et 1000 bibliothèques dans plusieurs écoles… », a-t-il promis.

Faut-il le rappeler, Keozen a annoncé vers la fin de l’année 2022 qu’il va se marier en 2023 avec une femme dont il avait même dévoilé le visage sur ses réseaux sociaux. « J’ai 3 enfants, 3 garçons de mères différentes. Mais je suis actuellement avec la mère du troisième enfant avec qui je me marierai en 2023” , a lâché Kérozen.