«Il n’y a pas de retraite dans la musique», Mr P (Peter Okoye) répond à ses détracteurs

Critiqué par certains internautes qui estiment qu’il devrait mettre fin à sa carrière, le chanteur nigérian Mr P a balayé ces appels d’un revers de main. L’ancien membre de P-Square rappelle que la musique n’a pas d’âge et cite Michael Jackson comme exemple.

Le chanteur nigérian Peter Okoye, plus connu sous le nom de Mr P et ancien membre du duo à succès P-Square, a répondu aux appels de certains internautes qui l’invitent à mettre un terme à sa carrière musicale. Ces dernières semaines, plusieurs fans ont estimé que l’artiste de 44 ans devrait prendre sa retraite, jugeant qu’il n’avait plus sa place sur la scène Afrobeats. Une opinion que l’intéressé rejette catégoriquement.

Invité de The Beat FM à Lagos, Mr P a affirmé que la notion de retraite n’existait pas dans l’industrie musicale. Selon lui, l’âge ne devrait jamais constituer un frein à la création artistique. L’artiste a notamment cité l’exemple de Michael Jackson, qui continuait à enregistrer de nouvelles chansons et préparait encore des tournées internationales avant sa disparition.

« Il faut faire attention à la manière dont certaines personnes cherchent à rabaisser les autres. Il n’y a pas de retraite dans la musique. Je ne comprends pas pourquoi certains pensent le contraire », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : « Michael Jackson avait plus de 50 ans et préparait encore une tournée mondiale avant son décès. Je trouve étonnant que l’on demande à des artistes de se retirer simplement à cause de leur âge. J’ai vu les mêmes critiques être adressées à Wizkid. » Par cette sortie, Mr P réaffirme sa volonté de poursuivre sa carrière et de continuer à évoluer sur la scène musicale africaine malgré les critiques.