« Il n’y a pas de problème entre le colonel Damiba et moi », le capitaine néo-putschiste Ibrahim Traoré

Ibrahim Traoré est devenu le nouvel homme fort du Burkina Faso. Le capitaine âgée de 34 ans qui a pris la tête du MPSR vendredi, a expliqué sur RFI que «les assises vont désigner un président de la transition». « Il n’y a pas de problème entre le colonel Damiba et moi » a déclaré le nouvel homme fort du pays.

Après la démission du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le capitaine Ibrahim Traoré, âgé de 34 ans, est bel et bien le nouveau maître du pays. Ce dimanche 02 octobre, le chef du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) et nouvel homme fort du pays a accepté de répondre aux questions de Christophe Boisbouvier de RFI.

« Il n’y a pas de problème entre le colonel Damiba et moi. Ce n’est pas un problème personnel. » a répondu celui qui a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. « On souhaite que le retour à l’ordre constitutionnel normal soit même avant cette date [ Juillet 2024, date retenue en accord avec la CEDEAO le colonel Damiba, ndlr]. »

Au micro de Christophe Boisbouvier, Ibrahim Traoré a confirmé que les assises vont désigner un président de la transition au Burkina Faso. Pour le moment, il sera juste chargé d’assurer l’expédition des affaires courantes de l’Etat jusqu’à la prestation de serment du nouveau président désigné par les forces vives de la nation.

Son deuxième coup d’État en moins d’un an

Avant de déambuler ovationné ce dimanche, Ibrahim Traoré était, jusqu’à vendredi, le commandant du régiment d’artillerie de Kaya, la première région militaire, située à une centaine de kilomètres de la capitale Ouagadougou. Un poste qu’il occupait depuis mars 2022 après avoir été nommé… par Damiba. En effet, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avait pris le pouvoir par les armes au début de l’année avec, à ses côtés, un certain Ibrahim Traoré.

Après des études universitaires en géologie à Ougadougou, Ibrahim Traoré a rejoint l’armée en 2010 où il a gravi les échelons. Sous-lieutenant en 2012, lieutenant en 2014, il est nommé capitaine en 2020. Il a participé à plusieurs occupations d’envergure contre le terrorisme.