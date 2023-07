« Il n’y a pas de parité qui puisse exister dans un couple », Godline Agbidinoukoun

Actuellement au Bénin, un débat de « lessive » fait rage sur la toile. Dans un couple, la femme doit-elle laver les vêtements de son mari ? Sur la question, les avis divergent et deux camps se dégagent. L’ancienne présidente de la FNEB s’est invitée aussi dans le débat en affichant clairement sa position. Elle est même allée loin pour aborder globalement la question de la parité entre l’homme et la femme.

Pour Godline Agbidinoukoun, il n’y a pas d’ambiguïté sur la question. Sauf situations exceptions, la femme doit faire la lessive dans le couple. « A moins que vous ayez des problèmes de santé ou que votre mari vous demande de ne pas la faire, n’entrez pas dans le foyer avec comme règle que vous ne faites pas la lessive », a-t-elle commenté.

Nous avons décidé nous mêmes de travailler, d’être financièrement autonome et nous avons mené des luttes pour obtenir ces droits ; mais pas pour que notre vie de couple et de famille en paye le prix. Godline Agbidinoukoun

Défenseure des droits de la femme, Godline Agbidinoukoun reste quand même collé à l’éducation traditionnelle qu’elle a reçue. « Je viens d’une famille où j’ai mes deux parents qui sont intellectuels et qui travaillent, mais ma maman n’a pas manqué à ses devoirs d’épouse et de mère. J’ai reçu une éducation très traditionnelle et aucun réseau social et aucun raisonnement occidental ne me détournera de ce que j’ai à faire », a-t-elle martelé.

- Publicité-

« Je suis femme, mais pas féministe », Godline Agbidinoukoun voit les choses autrement. Contrairement à la position trachée d’autres femmes, qui se réclament surtout du mouvement « féministe », elle pense que « l’homme reste et demeure le chef de famille et il n’y a pas de parité qui puisse exister dans un couple ».